Meram'da Düz Bisiklet Yarışları başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Düz Bisiklet Yarışları'nın ilk gün startları Yenişehir, Çaybaşı ve Uluırmak mahallelerinde verildi.

Meram Belediyesi tarafından bu yıl 10 mahallede düzenlenecek Düz Bisiklet Yarışları'nın startı Yenişehir, Çaybaşı ve Uluırmak mahallelerinde verildi. 5-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen yarışlar, kız ve erkek ayrı olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleşirken minikler, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Çocuklarına destek veren aileler ise heyecandan yerlerinde duramadı. Etkinliğe katılan tüm çocuklara bisiklet kaskı ve tişört hediye edildi. Dereceye girenler için hazırlanan bisiklet, bluetooth kulaklık ve hoparlör gibi hediyeler ise programın sonunda protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

“Çocuklarımızla düzenlediğimiz etkinlikler bizim için ayrı keyif”

Çocuklarla birlikte pedal çeviren ve heyecanlarına ortak olan Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocuklarla bir arada olmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu dile getirirken “Çocuklarla yapılan etkinlikler bizim için en keyifli organizasyonlar oluyor. Bu tür programlar çocuklarımızı spora özendirirken mahalle sakinlerimizle de samimi bir gün geçirmemize vesile oluyor. Düz Bisiklet Yarışlarımızda bisiklet sporunda başarı vadeden çocuklarımız alandaki hocalarımız tarafından da keşfediliyor. Bu yıl 10 mahallemizde bisiklet yarışları düzenleyeceğiz. Her Cumartesi sabah ve öğleden sonraları iki mahallemizde bu etkinliğe devam edeceğiz” dedi.

“Bisiklet, şehrimiz için önemli bir değer”

Hizmetleri planlarken tüm yaş gruplarını göz önünde bulundurduklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Bugün 5 yaşından 14 yaşına kadar çocuklarımıza yönelik etkinliğimizi düzenledik. Mahallelerimizde heyecan ve coşku ile gerçekleşen etkinliklerde hem hemşirelerimiz hem de çocuklarımız mutlu bir gün geçirdi. Biz de neşelerine ortak olmaktan büyük mutluluk duyduk. Şehrimizde bisiklet önemli bir değer. Biz de bu spora destek vermekten gururluyuz. Etkinliğimize katılan ailelerimize ve organizasyonda emeği geçen Bisiklet Federasyonumuzun değerli üyelerine ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışlara, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Nurettin Kirpiksiz, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.