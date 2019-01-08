Meram'da ekiplerir kar mesaisi sürüyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri, kent genelinde etkili olan kar yağışının 28 adet kar kürüme aracı ve iş makinesiyle sahada yer alırken yağışların vatandaşları olumsuz etkilememesi adına hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Yoğun kar yağışıyla birlikte çalışmalarına start veren Meram Belediyesi ekipleri yağışların ve buzlanmanın vatandaşları olumsuz etkilememesi adına hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. İlçenin dört bir yanında Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir çalışma yürüten ekipler, program dahilinde yoğun olarak kullanılan ana arterler, hastane yolları gibi cadde ve sokaklardan başlayarak tuzlama ve kar kürüme işlemlerini 7/24 sürdürüyor.

Konya'da bereketli bir kış mevsiminin geçmesini arzuladıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Meram Belediyesi olarak 28 adet kar kürüme aracı ve iş makinemizle birlikte ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece saatlerinden itibaren acil müdahale personelimiz vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlardan başlayarak hem kırsalda hem de şehir merkezinde Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde çalışıyor. Meram ilçemizde ana arterlerin ve köy bağlantı yollarımızın açık olması için çalışmalar da devam ediyor. Bir mağduriyetin yaşanmaması adına ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelen istekler ise ekiplerimiz tarafından titizlikle değerlendiriliyor” diye konuştu.

Kar yağışının en çok etkilediği bölgelerden olan Gödene Mahallesi TOKİ civarı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü'nde ekiplerin 24 saat nöbette olduğunu ifade eden Başkan Toru, “Nüfusun yoğun olduğu Gödene Mahallesi TOKİ bölgesinde vatadanşlarımızın mağdur olmaması adına sabit ekiplerimiz sürekli olarak çalışma gerçekleştiriyor. Yine öğrencilerimizin yoğun olarak kullandığı Köyceğiz Kampüsü'nde acil müdahale ekiplerimiz sabit şekilde bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Buzlanma ve don olayına karşı arkadaşlarımız ilçe genelinde kar kürüme, tuzlama işlemlerini aralıksız sürdürüyorlar. Karın bereketli şekilde devam etmesi tek dileğimiz” dedi.