Meram'da fırınlara Ramazan denetimi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla başta ekmek ve pide fırınları olmak üzere tüm gıda imalathanelerinde, hijyen, gramaj ve ruhsat kontrolü gerçekleştiriyor.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte ekmek ve pide fırınları ile gıda imalathanelerini sıkı bir şekilde denetliyor. İlçe genelinde bulunan fırınlarda ve imalathanelerde yapılan denetimlerde ruhsat, gramaj, temizlik ve hijyen kontrolü gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, fırınların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu tespit edilirken kurallara uymayanlara ise Meram Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem yapıldı.

“Sağlıklı gıdadan en küçük taviz vermeyiz, verilmesine müsaade etmeyiz”

Hemşehrilerinin sağlığı için yıl boyunca kontrol ve denetimlerin kesintisiz devam ettiğinin altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, özellikle Ramazan, bayram gibi özel zamanlarda bu denetim ve kontrollerin daha da sıklaştığını ifade ederek, “Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz, hemşehrilerimizin sağlığını ilgilendiren her konuda sürekli teyakkuz halindedir. Bu noktada en küçük bir ihmale göz yummadan en küçük taviz vermeden çalışmalarını yıl boyunca sürdürüyorlar. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazanda da başta fırınlar ve pideciler olmak üzere tüm gıda imalathanelerinde bu denetimleri daha da sıklaştırdılar. Sağlıklı ve hijyenik koşularda üretilen ekmek ve pideye ulaşabilmek, hemşehrilerimizin gönül rahatlığı ile bunları tüketmesi bu zamanlarda çok daha fazla önem arz ediyor. Biz de sofralara güvenilir gıda koyulabilmesi ve gönül rahatlığıyla tüketilebilmesi noktasında sorumluluğumuzu fazlasıyla yerine getiriyoruz” diye konuştu.