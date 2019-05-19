Meram'da geri dönüşüm eğitimleri, meyvelerini vermeye başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek, atıkları dönüştürerek ekonomiye yeniden kazandırmak ve enerji israfına dur demek amacıyla başlattığı Meram Kaynağında Ayrıştırma Projesi (MERKAP) kapsamında ki çalışmalarına çok yönlü ve hız kesmeden devam ediyor.

MERKAP çalışmaları kapsamında, bir yandan kağıt, cam, plastik ve metal gibi ambalaj atıklarının kaynağında toplanarak ekonomiye tekrar kazandırılması için ilçe genelinde çalışan ekipler, diğer taraftan da başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm vatandaşları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitimler veriyor.

“Başta gençlerimiz olmak üzere tüm kesimlere geri dönüşüm için eğitim veriliyor”

Meram Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından uygulanan MERKAP kapsamında bugüne kadar 11 okulda eğitim programı gerçekleştirildiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu eğitimlerin dışında bazı okulların öğrencileri için de teknik gezi düzenlenerek geri dönüşüm sisteminin kazandırdıklarının yerinde gösterildiğini kaydetti. Eğitimler çerçevesinde ayrıca yaklaşık 5 bin konutta da çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Projemiz, ilçemizdeki tüm eğitim kurumları, hastaneler ve resmi kurumlarla birlikte yaklaşık 50 bin konutta uygulanmaktadır. Aylık ortalama 450 ton atık toplanmaktadır. 2014 yılından bu yana yaklaşık 18 bin ton atık dönüştürülmüştür. Bu rakamın artırılması, başta çocuklar ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu noktada bilinçlendirilmesi amacıyla başlatılan eğitimlerimiz ara vermeden devam ediyor. Geri dönüşüm alanında yaptığımız çalışmaları her geçen yıl daha da artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

“Kazanımlar düşünüldüğünde ne denli önemli bir proje olduğu ortaya çıkıyor”

Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda elde edilen kazanımlar düşünüldüğünde geri dönüşümün önemli bir çalışma olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Başkan Kavuş, “Sadece bu eğitim yılı içinde toplam 7 okulda yaklaşık bin 520 öğrenciye 'Ağaç Yaşken Eğilir, İnsan Çocukken Eğitilir' prensibiyle geri dönüşüm ve çevre bilinci aşılanmaya çalışıldı. Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde eğitim gören öğrencilerle 4 bin 640 konutta yapmış olduğumuz eğitimlerde ev hanımlarımız geri dönüşüm konusunda bilgilendirildi. Binalara afiş, broşür ve geri dönüşüm poşetleri bırakılıp periyodik olarak geri dönüşümler toplanmaya başlandı. 2018 yılında başlatılan sıfır atık projesi kapsamında ilçemiz sınırlarında bulunan kurum/kuruluşlara 762 adet sıfır atık geri dönüşüm kutuları teslim edildi. Bu kapsamda büyük işletmeler, alışveriş merkezleri, kafelerde eğitim çalışmaları yapılmış olup, uygun yerlere modern geri dönüşüm için çim kafesler bırakıldı”

“Ekonomiye ve çevreye büyük katkı sağlıyor”

2014-2018 Yılları arasında okullarda, konutlar da, işyerlerin de yaptıkları çalışmalar sonucu elde edilen kazanımların rakamları hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, “Toplanan 12 bin 500 ton ambalaj atıklarından ülke ekonomisine, 6 milyon 251 bin TL kazandırıldı. 3 bin 771 ton plastik atıktan da 65 bin 534 varil gibi önemli ölçüde petrol, 23 bin 200 kwh elektrik enerji tasarrufu sağlandı. Bin 250 ton atık cam ile de ülke ekonomimize sağlanan 125 bin litre petrol tasarrufunun yanında 394 bin kilogramdan fazla co2 sera gazı salınımı önlendi. Geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı geri dönüşebilir malzemelerin kaynağında ayrı toplanıp çöp ile karıştırılmaması. Biz çalışmamızı bu noktada yoğunlaştırıyoruz. Bu rakamların önümüzdeki süreçte artırılarak sunulan katkının artırılmasına büyük özen göstereceğiz” dedi.

“Bu yöndeki çalışmalar ve eğitimler artırılarak yolumuza devam edeceğiz”

Gelişmişlik ve vatandaşlarımızın daha müreffeh bir hayat yaşamaları adına kaynakların daha özenli ve daha dikkatli kullanılmasının bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Atıkların geri kazımı ile hem doğal kaynaklar korunuyor hem de enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu hem çevreyi koruma hem de ekonomimiz adına büyük kazanç anlamı taşıyor. ‘Geri dönüşüm' tüm bu yönlerden gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre sunulması adına atılmış önemli bir adım. Sadece kesilmekten kurtardığımız ağaç sayısı bile düşünüldüğünde projenin ne denli önemli olduğu ortaya çıkıyor. ‘Her Atık Çöp Değildir, Yarınlar Çöpe Gitmesin' sloganıyla hareket ederek ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılması için eğitim ve uygulamalarımızı önümüzdeki süreçte daha da sıklaştıracağız” şeklinde konuştu.