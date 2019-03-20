Meram'da Hacı Rafet Görey Cami açıldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Hacı Rafet Görey Cami'nin açılışı gerçekleştirildi.

Meram Belediyesi tarafından Erol Olçok Parkının yanında yapımı gerçekleştirilen ve yardımlarıyla caminin yapımında büyük emeği olan hayırsever Hacı Rafet Görey'in isminin verildiği Cami'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Hayırsever Hacı Rafet Görey'in oğlu Mehmet Görey yaptığı konuşmada, hayatının en anlamlı bir işlerinden biri olarak nitelendirdiği camiinin açılışında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Üç günlük dünya hayatında önemli olan kalıcı eserler bırakmaktır. Kazanç hanemizin öldükten sonra da açık kalması için en önemli yatırımlardan biri oldu. Bu noktada caminin yapımında büyük emeği geçen Fatma Toru Hanımefendiye ve ekibine teşekkür ediyorum. Burada ibaretlerini yerine getirenlerin dualarıyla ülkemizin birlik ve bekası daim olsun” diye konuştu. Konuşmasına İstiklal Marşı'mızın ölümsüz dizeleri ile başlayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, “Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızın sesini kısmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bayrağımızın gölgesi üzerimizden asla eksilmeyecektir” dedi.

“Diriliş için camilerimize hayat vermeliyiz”

Asırlardır İslam'ın bayraktarlığını yapmış olan yüce milletin; dünya durdukça ezan ve bayrağın bekası için dün olduğu gibi bugün de ve yarın da göğsünü, gözünü kırpmadan siper etmeye devam edeceğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Camilerimizin hayatın merkezi olduğunu 15 Temmuz akşamında çok net bir şekilde gördük. Camilerimizden okunan selalar ve ezanlar ile vatandaşlarımız kendini ruhen ve manen sokağa çıkmaya hazır hissetti, sokaklara akın etti. Bu toplumun yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkması, dirilişi için camilerimize hayat vermeli, doldurmalıyız. Çanakkale Zaferi'mizin 104. yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde, İslam'a ve Müslümanlara yönelik olarak yapılan saldırıların, sistematik bir şekilde arttığını görmekteyiz. Bu bakımdan Çanakkale Zaferi; bekamıza kast eden şer güçlerin sonunu ve Türk'ün iman gücünü göstermesi açısından da önem kazanmaktadır. Ayrıca günümüzde de bekamıza kast etmeye çalışan gafillere de aslında iyi bir örnektir” diye konuştu.

“Türk asırlarını yeniden ihya etmenin yolu camiden ve cemaatten geçmektedir”

Yeni Zelanda'da gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden müminlere de rahmet dileyen Başkan Toru, camilere yapılan bu alçakça saldırıları kınadı. Böyle saldırılarla Müslümanları camiye gitmekten alıkoyacağını sanan akıl noksanları için de hidayet dileyen Başkan Toru, “Tarih boyunca camilerimiz ibadet, ilim, ahlak ve meşveretin de durağı olmuştur. Barış, kardeşlik, eşitlik, sevgi ve saygı mekanları olarak sosyal ilişkilerin canlandığı yerler olmuştur. Sadece ibadet değil, ilim öğreten, siyasi ve sosyal ilişkilerin görüşülüp karara bağlandığı yerler olarak da faaliyet göstermiştir. Aynı zamanda huzur ve refahın cümle kapısıdır camilerimiz. Huzuru olmayan bir toplumun refahından da bahsetmek mümkün değildir. Cami merkezli bir yaşantı içerisinde insanı hedeflersek; çocuklarımızın, gençlerimizin ve dolayısıyla milletimizin, dünyanın gelecek bin yıllarına da damgalarını vurmalarını sağlayabiliriz. Türk asırlarını yeniden ihya etmek istiyorsak; biliniz ki, bunun yolu camiden ve cemaatten geçmektedir. Her mahallede büyük ve atıl camiler yapmaktansa küçük ve işlevli, yakın mesafede cami, ve mescitler yapmakta daha hayırlıdır” diye konuştu.

“Görev süremiz boyunca yaptığımız sayısız eser göz kamaştırmaktadır”

“Görev süremin dolmasına az bir zaman kala böyle bir eserin açılışını yapmayı bana lütfeden Rabbime sonsuz şükürler ediyorum; beş yıl, ekip arkadaşlarımla birlikte özveriyle çalıştık. Meram'ın sorunlarını; sorunumuz bilip, koltuk kaygısına düşmeden neşter vurduk. Meramlı hemşehrilerimizin yaşantılarını kolaylaştırmak adına, onlar adına görev yaparken, halkımızın talepleri daima tek önceliğimiz olmuştur” diye konuşan Başkan Fatma Toru, “Bugün birçok mahallemizde, Belediyemiz tarafından yaptırılan tesisler halkımıza hizmet vermektedir. Meram ilçemizde, elimizin değmediği bir köşe bırakmamak için gecemizi gündüzümüze katarak canla, başla çalıştık. Ranta izin vermedik, inisiyatiflerimizi vatandaşlarımızdan yana kullandık. Görev süremiz dolarken dahi geçen geçen hafta spor kompleksi bugün cami açıyoruz. Bütün çalışmalarımızı, Meram'ın geleceğe hazırlanması için yönlendirdik. Meram'ın haklı şöhretinin, geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması içindi tüm çabalarımız. Yükselen eserlere baktığımız zaman ve halkımızın bize olan teveccühünden doğru işler yaptığımızı bir kez daha anlıyor ve Meram adına gurur duyuyoruz. Bugün Meram, geleceğe güvenle bakmaktadır. Meram'da görev süremiz boyunca yaptığımız sayısız eser göz kamaştırmaktadır. Bu camimiz de bunlardan bir tanesidir. Modern bir anlayışın ürünü olarak inşa edildi ve içerisinde 510 kişi aynı anda ibadet edebilecektir. Bin 170 metrelik bir arsa üzerinde toplam 560 m olarak inşa edilmiştir. Zarif dokunuşlarla yükselen minaremizden yükselecek olan ezanlar inananları camiye çağırırken, Belediye olarak yaptığımız bu hayırlı işten dolayı da ayrı bir kıvanç duymaktayız. Cami inşaatında nakdi yardımlarını bizden esirgemeyen hayırsever vatandaşımız Sayın Hacı Rafet Görey Beyefendi'ye de huzurlarınızda ayrıca teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Başkan Toru'ya teşekkür

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu da, ‘Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler onarabilir' ayetini hatırlatarak, “Camiler ve mescitler varoluşumuzun işaret taşlarıdır. Hidayet rehberleridir. Onları inşa etmek hem cihadı hem cesareti gerektirir. Yeryüzünde ilk inşa edilen beyt ‘Kabe'dir. Yüryüzündeki bütün camiler ve mescitler onun birer şubesidir. Onlar bereketin kaynağıdır. Böylesine önemli bir icraatı gerçekleştiren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'ya bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından caminin yapımına büyük destek veren Hacı Rafet Görey ile caminin mimarlarına çeşitli hediyeler takdim edildi. Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, belediyede görev yapan müdürler, programa katılan STK temsilcileri ve bürokratlarla günün anısına çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından caminin açılışı Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun dualarıyla açıldı.

Törene, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Ak Parti Meram İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Meram Belediye Meclis Üyeleri, Konya'da çeşitil kurumlarda görev yapan bürokratlar, STK Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.