Meram'da haşere ve sinekle mücadele çalışmaları başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçenin rahat ve sağlıklı bir yaz dönemi geçirmesi için larva ile mücadeleye yoğun bir şekilde başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Meram'da ilaçlama çalışmaları da hız kazandı. Meram'ın rahat ve sağlıklı bir yaz dönemi geçirmesi için larva ile mücadeleye yoğun bir şekilde başlayan Meram Belediyesi ekipleri, ilaçlama çalışmalarına tüm yaz boyunca etkin bir şekilde ve sık periyotlarla devam edecek. Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına da start verdi. Ekipler, haşere ve sineklerin üreme kaynağı olan su kanalları, havuzlar, su birikintileri, organik atıkların bulunduğu yerler, çöp konteynerleri, gübrelikler, pazar yerleri gibi alanlarda belirli bir program çerçevesinde ve yoğun bir şekilde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Meram'ın daha sağlıklı ve daha rahat bir yaz dönemi geçirmesi adına ilaçlamalara periyodik olarak devam edeceği bilgisi verildi. Yapılan açıklamada, “Haşerelerin üreme kaynağı olan alanlar başta olmak üzere ilçenin tamamında yaz boyunca hassas ve titiz bir çalışma yürütülecektir. Bu çalışmalar, larvaların bulunduğu ve haşerelerin üreme kaynaklarının olduğu yerlerde başlamış bulunuyor. Ekiplerimiz ayrıca, ilçe genelindeki çöp bidonları, konteynerler, pazar yerleri, temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp toplama araçlarını da ilaçlamakta ve dezenfekte etmektedirler. Bu mücadeleyi, tüm mahallelerimizin tamamında yaz mevsimi boyunca devam ettirerek hemşehrilerimizin rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi noktasında hassasiyet göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İlaçlamada insan sağlığını tehdit etmeyen ürünler kullanılıyor

Yapılan açıklamada ayrıca, haşere ile mücadele çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen biyosidal ürünlerin kullanıldığının altı çizildi. Bu çerçevede yaz boyunca 3 bin litre biyosidal ürünün, tekniğine uygun olarak kullanılacağının ifade edildiği açıklamada “Larva mücadelesinde, sadece larvaları etkileyen, hiçbir yan etkisi bulunmayan biyosidal ürünler tercih edilmektedir. İlaçlama çalışmalarımızı, U.L.V. cihazı ile sabah 06.00-10.00, akşam 18.00-22.00 saatleri arasında periyodik olarak sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.