Meram'da hizmet içi eğitimler devam ediyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, hizmet kalitesini daha da artırmak amacıyla başlattığı hizmet içi eğitim programlarına devam ediyor.

Hizmet içi eğitim programları kapsamında personele ‘İlk yardım eğitimi' verildi. Belediye çalışanlarının, hayati önem taşıyan ilk yardım konusunda donanımını artıracak olan eğitim programı İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri gerçekleştirildi. İki gün boyunca devam eden eğitimlerde personele; genel ilk yardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım ve karşılaşılabilecek çeşitli vakalarla nasıl ilk yardım yapılacağı anlatıldı.

Meram ve Meramlıya hizmette kalite çıtasını yükseltmek adına eğitim programlarına önümüzdeki süreçte daha fazla ehemmiyet vereceklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hizmet içi eğitimlerde temel amaçlarının her alanda personelin donanımını artırarak Meram'a en iyi hizmeti sunmak olduğunu söyledi. Belediye çalışanlarının motivasyon ve mutluluğunu da artıracak bu çalışmaları artırarak devam ettireceklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta ya da yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla böyle bir eğitim programı planlandı. İlk yardım yönetmeliğinin bir gereği olarak böylesine önemli bir konuda arkadaşlarımıza temel eğitim verdik. Hayatın her alanında onlara lazım olacak bu program bugünden sonra da dönem dönem tekrarlanarak, eğitim almamış tek bir arkadaşımız kalmayana dek devam ettirilecektir” dedi.