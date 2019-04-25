Meram'da hizmet içi eğitimler devam ediyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinde, personele yönelik eğitim programları devam ediyor.

Meram Belediyesinde, “Hizmet İçi Eğitimler” kapsamında belediye personeline iki ayrı seminer gerçekleştirildi. Bu kapsamda verilen eğitimlerin konu başlıkları ise ‘İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı' ile ‘Hijyen' oldu. Uzman Abdi Kalan tarafından verilen ‘İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı' seminerinde, sosyal medyanın hayata kazandırdığı yenilikler ve zararlarından korunma yöntemleri anlatıldı. Öncelikle geleneksel medya ve sosyal medya farklarını anlatan Kalan, sosyal medyanın kullanım alanı ve oranlarının her geçen gün arttığını belirtti. Türkiye nüfusunun yüzde 72'sinin artık internet kullanıcısı olduğunu belirten Kalan, nüfusun yüzde 63'ünün de birer sosyal medya kullanıcısı olduğunu kaydetti. Kalan, “İnsanımız artık günde ortalama 7 saatini internet, 2 saatini ise sosyal medyada geçirmekte. Doğru kullanıldığında, statüler arası sınırları kaldıran, bilgiye ve kaynağa ulaşmayı kolaylaştıran, özgür bir ortamda düşüncelerin aktarılabilmesini sağlayan internet ve sosyal medya, kötü amaçlı kullanımlarda bunların tam tersini insanlara sunabilmektedir. Hatalı ve yanlı aktarımlarla insanları yanlışa sevk eden, özgür ve kötü düşünceleri insana empoze eden bir hal alabilir. Bu zararlı yönden kendimizi ve çocuklarımızı korumak günümüzün en önemli argümanlarından biri haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bir diğer seminerde de, İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde Meram Belediyesinde görevli aşçı, yemekhane çalışanları ve garsonların katıldığı eğitimde katılımcılara, genel hijyen noktasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi. Mutfak - yemekhane ve yemek servisinde çalışan personelin “Hijyen” konusunda bilgi edinmesini, gıda güvenliğini tehdit eden tehlikelerin saptanarak engellenmesini sağlamak ve işletme içerisinde uyulması gereken kuralları çalışanlara bildirmek amacı taşıyan eğitime belediye personeli ilgi gösterdi.