Meram'da ilaçlama çalışmaları hız kazandı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Meram Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve daha rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri adına ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Özellikle yeşil alanlarda yürütülen ilaçlama çalışmaları program dahilinde periyodik olarak devam ediyor.

Çalışmaları belli bir plan ve program dahilinde yürüttüklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm mahallelerdeki yeşil alanların belirli periyotlar dahilinde tarafından ilaçlanacağını belirtti. Başkan Kavuş, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz, haşerelerin üreme kaynağı olan su kanalları, havuzlar, su birikintileri, organik atıkların bulunduğu yerler, çöp konteynerleri, gübrelikler, pazar yerleri gibi alanlar başta olmak üzere ilçenin tamamında yaz boyunca hassas bir çalışma yürütecek. Haşerelerin üreme kaynakları olduğu alanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Parklar, çocuk oyun alanları, yol kenarları ve diğer ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlar ile yeşil alanlarda da titiz bir çalışma yürütüyoruz. Ekiplerimiz ayrıca, ilçe genelindeki çöp bidonları, konteynerler, pazar yerleri, temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp toplama araçlarını da ilaçlamakta ve dezenfekte etmektedirler. Mücadelemizi, 69 mahallemizin tamamında yaz mevsimi boyunca devam ettirerek hemşehrilerimizin rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi noktasında hassasiyet göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, Meram'da haşere ile ilgili şikayetlerin Meram Belediyesinin 444 3 042 numaralı telefonuna iletilebileceği bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, vatandaşların özellikle çocukların, hasta ve yaşlıların ilaçların olumsuz etkilerine maruz kalmamaları için ilaçlama araçlarına çok yaklaşmamaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları, gerekli itinayı göstermeleri hususunda uyarı yapıldı.