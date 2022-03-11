Meram'da İstiklal Marşı yarışması

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin ‘Yeni Nesil Eğitim' sloganıyla hayata geçirdiği Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Meram Belediyesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde hayata geçirilen MEGA ilçede eğitim gören tüm öğrencilere ulaşmaya devam ediyor. Hayata geçirildiği ilk günden bu yana farklı etkinlik ve programlarla eğitime önemli derecede katkı sağlayan MEGA projesi kapsamında bu sefer de anaokulu öğrencilerine yönelik İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, eğitimciler, aileler ve minik öğrenciler katıldı. Yarışmada derece elde eden öğrenciler sahneye çıkarak İstiklal Marşı'nı okurken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

“MEGA ile Meram'da koordineli çalışmamız devam edecek”

MEGA kapsamında bir güzel faaliyete daha şahitlik ettiklerini kaydeden Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, “MEGA ile Meram'da eğitim gören tüm sınıflara yönelik farklı etkinlikler düzenleniyor. İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü münasebetiyle bugün de okul öncesi öğrencilerimizle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Programda emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza, değerli anne babalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Meram Belediyemiz ile birlikte ilçemizde eğitime dair güzel işlere imza atıyoruz. Başarıyı daha yükseğe taşımak için koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“İstiklal Marşı'nı çocuklarımız okuduğunda bir başka duygu yaşıyoruz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okudukları esnada duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade ederken, “Ailelerimizin çocuklarının yetişmesinde gösterdiği özveri çok önemli. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak özel teşekkürü öğretmenlerimize etmek istiyorum. Çocuklarımızın gelişimine sağladıkları katkı o kadar değerli ki. Tüm öğretmenlerimizin yaşları kaç olursa olsun saygıyla ellerinden öpüyorum. Günlerce İstiklal Marşımızı dinlesek bıkmayız, usanmayız ve aynı duyguyu yaşarız. Küçük yavrularımız okuduğunda ise gerçekten bambaşka bir ortam oluşuyor. Bir neslin geçmişini bilmesi, bu günlere nasıl gelindiğini idrak edebilmesi çok kıymetli. İstiklal Marşımız da nesillerimize tarihimizi aktarma noktasında büyük anlam ifade ediyor. Tüm çocuklarımızı ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Bu vesileyle İstiklal Marşımızın Kabulünün 101. yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum. Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” şeklinde konuştu.

Yarışmada başarılı olan öğrenci ve öğretmenlere hediyeleri takdim edilirken programın sonunda Başkan Kavuş öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.