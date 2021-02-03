Meram'da kaçak yapıyla mücadelede yeni dönem

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçe genelinde devam eden kaçak yapıyla mücadelede yeni ve kararlı bir süreç başlattı.

Meram'da kaçak yapılarla mücadele tavizsiz bir şekilde devam ediyor. Başlatılan yeni ve kararlı süreç ile birlikte ilçe genelinde bulunan hazine arazilerine ait ya da şahsa ait olup imara aykırı yapılan kaçak yapılar tek tek tespit edilerek yıkımları gerçekleştirilmeye başlandı. Kaçak yapı ile mücadelenin 350 bin Meramlının hakkını ve hukukunu koruma anlamı taşıdığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bu mücadele aynı zamanda geçmişimizden devraldığımız emanete sahip çıkmak, geleceğe hakkıyla mamur edilmiş bir Meram bırakmak, doğaya ve çevreye sahip çıkmak anlamı taşıyor. Bu nedenle mücadelemizi tavizsiz bir şekilde devam ettiriyoruz ettirmeye de devam edeceğiz” dedi.

“Hemşehrilerimizin hakkını koruyarak, emanetlerine sahip çıkıyoruz”

Kaçak yapının bir hak işgali olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, “İmar barışı ve pandemi sürecini suiistimal ederek hazine arazilerine ya da şahsi araziler üzerine imara aykırı olarak yapılan kaçak yapıları tespit ederek, encümenimizin uyguladığı idari para cezalarının yanında alınan kararlarla da yıkımları gerçekleştirmeye başladık. Yeni kaçak yapılarla ilgili denetim ve kontrollerimizi de sürdürüyoruz. Başlattığımız bu kararlı mücadele tavizsiz şekilde devam edecek. Göreve gelirken hemşehrilerimiz arasındaki hak ve hukukunu koruma sözü verdik. Bu noktada kanuna ve imara uygun ruhsatlı bina yapanla ruhsatsız bina yapan hemşehrilerimiz arasındaki hakkı hukuku koruma mecburiyetimiz var. Her konuda olduğu gibi bu konuda da hemşehrimizin hakkını titizlikle korumaya devam edeceğimizden, emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Meram doğal güzellikleriyle ve yeşil alanlarıyla Konya'nın en güzel ilçelerinden biridir. Meram gibi bir güzelliği korumak benim ve tüm ekip arkadaşlarımın en önemli görevlerinden biri. Meram'da kaçak yapı sevdasına düşenler karşılarında daima bizi bulacaklar. Altını tekrar çizerek söylüyorum. Meram Belediyesi olarak başlattığımız bu yeni ve etkin süreç ile birlikte kanunlar çerçevesinde kaçak yapıya asla geçit vermeyeceğiz. Hemşehrilerimin emaneti Meram'ı koruyup gözetmeye ve hemşehrilerimin hakkını korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.