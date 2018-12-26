Meram'da kar mesaisi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından şehir genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte buzlanmanın vatandaşları olumsuz etkilememesi adına gece yarısından itibaren çalışmalara başladı.

Şehir genelinde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına Meram Belediyesi tüm tedbirlerini aldı. Gece saatlerinden itibaren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Arif Bilge Tesisleri'nde toplanırken program dahilinde karla mücadele çalışmalarına start verdi.

Karın bereketli bir şekilde yağmasıyla beraber büyük bir sevince dönüştüğünü kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Özellikle çiftçilerimizin beklediği kar yağışına da kavuşmuş olduk. Biz karı bereket olarak görüyoruz. Bereketin şehrimizde devam etmesi ise tek dileğimiz. Meram Belediyesi olarak 48 kar kürüme aracı ve iş makinemizle birlikte ekiplerimiz her an hazır durumda. Gece saatlerinden itibaren Fen İşleri Müdürlüğü personelimiz hem kırsalda hem de şehir merkezinde Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde çalışmalarına başladı. Meram ilçemizde ana arterlerin ve köy bağlantı yollarımızın açık olması için çalışmalar da devam ediyor. Vatandaşlarımıza herhangi bir mağduriyet yaşatmamak adına ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Önemli olan karın bereket olarak ovamıza yağması” diye konuştu.