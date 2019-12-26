‘Meram'da kış' fotoğraf yarışması başladı

Konya'nın Meram İlçe Belediyesi, ilçenin eşsiz güzelliklerine dikkat çekip tanıtımına katkı sunmak amacıyla ödüllü fotoğraf yarışması başlattı. ‘Meram'da Kış' başlıklı yarışma meramınengüzelhali hashtagıylatanıtılıp sosyal medyada yer bulacak.

27 Aralık Cuma günü başlayacak başvurular 6 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. Yarışma ile ilgili ayrıntılar meramınenguzelhali.meram.bel.tradresinden öğrenilebilecek olup başvurular yine aynı adresten gerçekleştirilebilecek. Meram Belediyesi'nden yarışmanın detayları hakkında yapılan açıklamada, Meram'ın tarihi mimari cami, medrese, han, hamam ve benzeri güzelliklerinin kış mevsimindeki tüm hallerinin, 80 Binde Devr-i Alem Parkı, Millet Bahçesi ve Meram'ın diğer park ve bahçelerinin kış mevsimi ile birlikte yaşadığı değişimlerinin, Meram'ın merkez ve şehre uzak tüm mahallelerinde kış mevsiminin gelişi ile oluşan güzelliklerin ve ilçenin kış ile başlayan kar coşkusunun yansıtılmasını hedefledikleri belirtildi.

Dosyalar online olarak internet adresinden yüklenecek. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar, sonra fotoğraflarını yükleyecekler.Yarışmanın, dijital renkli fotoğraf olmak üzere tek kategoriden oluştuğunun ifade edildiği açıklamada yarışma ile ilgili ayrıca şu bilgilere de yer verildi:

"Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları dışında fotoğrafa ilgi duyan herkes katılabilecek, katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya her katılımcı en fazla beş adet renkli eserle iştirak edebilecek. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül almış fotoğraflar gönderilemez. Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilecek.Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve ya kolaj kabul edilmeyecektir. Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 12 sıkıştırma ile kaydedilecek. Yüklenecek fotoğraflar 3 megabayttan küçük, 20 megabayttan büyük olmamalıdır. Yarışmada ödül alan eserler meraminenguzelhali.meram.bel.tr adlı web sitesinde yayınlanacak ve Meram'da Kış isimli fotoğraf kitapçığında yer alacaktır."

Başkan Kavuş: “Bu yarışma ile Meram'ın güzelliğini fotoğraf kareleriyle anlatacağız”

Amaçlarının her mevsim ayrı bir güzelliği olan Meram'ın tüm bu güzelliklerini gözler önüne sererek hem hemşehrilerine burada yaşamanın ayrıcalığını hissettirmek hem de Meram'ın tanıtımına katkı sunmak olduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, amatör ya da profesyonel tüm sanatçıları ve fotoğrafseverleri yarışmaya davet etti. Meram'da kış mevsiminin birbirinden güzel fotoğraf karelerinin çıkmasına sebep olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Kış, Meram'da bambaşka bir güzellikte yaşanır. Bunu burada yaşayan bilir. Ancak biz bu güzelliği herkes bilsin, öğrensin istedik. İşte bu yarışma bu güzellikleri herkesin görmesine ve önemli bir tanıtıma vesile olacaktır. Böyle bir yarışma ile herkes kazanacak ama en çok kazanan Meram olacaktır. Tüm fotoğrafsever dostlara şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.