‘Meram'da Kış' fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Meram'da Kış Fotoğraf Yarışması ödül töreni Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan ‘Meram'da Kış' fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi fotoğrafseverleri buluşturdu. Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği (KONFAD) Başkanı Erkan Mumcu, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, Meram Muhtarları, ödül alan fotoğrafçılar ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

“Desteklerinden dolayı Başkan Kavuş ve ekibine teşekkür ediyorum”

Konuşmasına başta fotoğraf ve fotoğraf sanatçıları olmak üzere tüm sanat dallarına verdiği destekten dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ederek başlayan KONFAD Başkanı Erkan Mumcu, “Bu destekler ve etkili organizasyonlar sayesinde Meram'da her kesimden insan sanatla artık içiçe. İçinde bulunduğumuz Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi de bu desteklerin bir abidesi niteliğinde. Tantavi'de gerçekleştirilen fotoğraf sergileri ve etkinlikleri ile Meram Belediyesinin fotoğraf sanatına karşı gösterdiği yakın ilgi Meram ve Tantavi fotoğrafseverler için bir yuva haline geldi. Bu güzel çalışmaların bundan sonra da devam etmesi en büyük temennimiz” diye konuştu.

“Fotoğraf gibi güçlü bir sanatı Meram'ın tanıtımı için kullanıyoruz”

Gerek sanatsal gerekse belge niteliğinde olan fotoğrafçılığın günümüzdeki rolünden bahsederek konuşmasına başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bazen binlerce sayfada anlatılacak bir şeyi bazen tek bir fotoğraf karesinin anlattığına vurgu yaptı. Böylesi güçlü bir sanatı Meram'ın anlatımı ve tanıtımı için kullanmak amacıyla bu yarışmaları organize ettiklerinin altını çizen Başkan Kavuş, "4 mevsimi de birbirinden güzel Meram sanatçılara hem ilham hem de sanatlarını ortaya koyabilmeleri için imkan veriyor. ‘Meram'da Kış' Fotoğraf Yarışmasına katılan fotoğraf sanatçılarımız Meram'ın yeşilini, doğal ve tarihi güzelliklerini, her yönüyle güzel insanlarını fotoğraf karelerine sığdırarak bize bu güzel ilçeyi yeniden anlatmanın yanı sıra ilçemizin tanıtımına katkıda bulundular. Yarışmaya katılan fotoğrafları görünce yarışmanın amacına ulaştığını anlıyoruz. Derece alsın almasın yarışmaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize, yüreklerinize sağlık” dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada ilk üçe girenlere, mansiyon ve sergileme ödülü kazananlara ödülleri Başkan Mustafa Kavuş, KONFAD Başkanı Erkan Mumcu ve Meram Meclis üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.