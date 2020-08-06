Meram'da korona virüs denetimi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla korona virüs denetimi yapıldı.

Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilen korona virüs denetimine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileriyle birlikte kolluk kuvvetleri katıldı. Cadde üzerindeki tüm işletmelerin salgınla ilgili kurallara uyup uymadığı, ayrıca ‘Maske - Mesafe ve Hijyen' e riayet edilip edilmediği hususları denetlendi. Tüm işletmecilere ve cadde üzerindeki vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Cadde üzerindeki bir minibüs de durdurularak maske kuralına uyulup uyulmadığı ve fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi.

“Topyekün bir denetim yapıyoruz”

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Konya'daki kamu kurumları ve yerel yönetimlerin temsilcileri olarak korona virüs denetimleri için sahada olduklarını belirten Başkan Kavuş, “Sahada olmamızın sebebi; temizlik, maske ve mesafe kuralının vatandaşlarımızın ve özellikle gıdayla uğraşan işletmeler, kuaför, berber gibi insanlarımızın yoğun olarak giriş çıkış yaptığı yerlerde uygulanıp uygulanmadığı; cadde üzerinde yürüyen kişilerin dikkat edip etmediğini denetlemektir. Tarım İlçe Müdürlüğümüz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz, polisimiz, jandarmamız ve zabıtamız ile topyekün bir denetim gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Komple teorilerini bırakıp virüsün kendisini dikkate alalım”

Denetimlerin günlük rutin olarak sürdüğünü dile getiren Başkan Kavuş, “Covid-19'dan korunmayla ilgili hem uyarıları anlatıyoruz hem de parasal ceza-i işlemler yapılıyor. Meram ilçemizde insanlarımızın yoğun olduğu bölgelerde hem resmi hem de sivil ekiplerimiz mutat bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Ancak Konyamızda maalesef bazı insanlar hala virüsün sebebiyle, laboratuvarda üretildiği vb. komplo teorileriyle ilgilenirken virüsün kendisini yeterince önemsemiyor. Ölü sayısının, hasta sayısının bize bir faydası yok. Hepimiz bu toplumda yaşıyoruz. Etrafımızda kaç insan hasta, kaç insanı kaybettik bunun farkındayız. Salgınla ilgili sayılar düşmüyor. Bunun sebebi çok basit bir kural olan ‘Maske-Mesafe-Temizlik' kuralına yeterince dikkat etmemektir. Elbette maske takmak nefes almayı güçleştiriyor ancak hasta olursak hiç nefes alamayabileceğimizi de göz önünde bulunduralım. Toplum içine girdiğimizde hem kendimize ve başkalarına zarar gelmemesi için, hem de yasaklı günlere dönmemek ve ekonominin devam etmesi için lütfen çok basit olan ‘Temizlik - Maske ve Mesafe' kuralına hepimiz uyalım. Biz kurallara daha fazla uyarsak yeni normaller değil belki de tam normallere daha kısa süre içinde dönebiliriz. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda daha hassas davranmaları konusunda ricada bulunuyorum” şeklinde konuştu.