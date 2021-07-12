Meram'da kurban atıkları gübreye dönüşecek

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Kurban Bayramı için ilçe genelinde özel üretilmiş poşetler dağıtarak, bu poşetlerde toplanacak kurban atıklarının hem çevreyi kirletmesinin önüne geçecek hem de tesislerde gübreye dönüştürülmesine katkıda bulunacak.

Meram Belediyesi, Kurban Bayramı için örnek bir çalışmaya imza atıyor. Kurban atıklarının gübreye dönüştürülerek hem çevre kirliliğinin önünü almak hem de bu atıkların Meram'a hizmet etmesini sağlamak hedefiyle başlatılan çalışma çerçevesinde ilk olarak ilçe genelinde özel üretilmiş poşet dağıtımına başlayan Meram Belediyesi, bu poşetlerde toplanacak atıkları tesislerde gübreye dönüştürülmesine ön ayak olacak.

“Kurban atıkları Meram'ın toprağına bereket olacak”

Çalışmanın pek çok yönden yarar sağladığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çalışma sayesinde Kurban Bayramları'nda oluşan kirlilik ve kötü kokunun önüne geçilmesinin yanı sıra bu atıkları aynı zamanda enerjiye dönüştürülmesini sağlayarak geri dönüşüm noktasında da güzel bir uygulamaya imza atıldığını kaydetti. Meram Belediyesi'nin geri dönüşüm uygulamalarında hep öncü olma gayretinde olduğunu belirten Başkan Kavuş, “Kurban Bayramı'nın, maneviyatıyla birlikte temiz ve güvenilir şekilde yaşanması için Meram Belediyesi olarak tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Çevre ve insan sağlığını da dikkate alarak kesim sonrası ortaya çıkacak hayvan atıklarının bertaraf edilmesi noktasında herkesin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Uygun olmayan yerlerde açıkta bırakılan kurban artıklarının çevre ve görüntü kirliliğine neden olacağı gibi sağlık açısından da risk teşkil edeceğinden; alınan tedbirler ve yaptığımız hazırlıklar sonucu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan ekiplerimizle kurban kesecek vatandaşlarımıza özel üretilmiş poşet ve toplu kesim yapılacak kesimhanelere atık konteynırı bırakarak yine ekiplerimiz tarafından en kısa süre içerisinde atıkların alınması sağlanacak. Ekiplerimiz tarafından toplanacak atıkların gömülerek bertaraf edilmek yerine gübreye dönüştürülmesi sağlanarak toprağın daha verimli hale getirilmesine katkı vermiş olacağız” dedi.

Dağıtılan broşürler ile vatandaş bilgilendiriliyor

Dağıtılan poşetlerle birlikte verilen broşürler ile de bu yeni uygulama hakkında vatandaşları bilgilendirdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Kurban satışı ve kesimi belediyemiz tarafından gerekli alt ve üstyapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacak. Kurban atıkları belediyemiz tarafından toplanacaktır. Belediyemizin gösterdiği yerlerin dışında kurban satışı yapmak ve kurban kesmek yasak olacak. Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak” diye konuştu.