Meram'da kurban satış ve kesim yerleri belli oldu

Konya'nın merkez Meram ilçesinde kurban satış ve kesim yerleri belli olurken, satış yeri tahsis işlemleri de başladı.

Meram'da, Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle hazırlıklar hızlandı. Kurban Bayramının tüm ilçede rahat ve huzur içinde geçirilmesi dolayısıyla Meram Belediyesince alınan tedbirler çerçevesinde kurban satış ve kesim yerleri belirlendi, satış yeri tahsis işlemleri içinde başvurular başladı. Meram Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Zabıta Müdürlüğünde gerçekleştirilen müracaatlarda satış yapmak isteyenlerin müracaatlarını sadece nüfus cüzdanı ile yapabilecekleri bildirildi. 5 Ağustos Pazartesi günü başlayacak satışlar için yerler, kura çekimi ile değil, müracaat sırasına göre belirlenecek.

Öte yandan vatandaşların, daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde kurban alış-verişlerini yapmalarını sağlamak amacıyla bu yıl kurban satışlarının yapılacağı tek yer, Çomaklı Mahallesi olacak.

Kurbanlık hayvanlar ücretsiz muayene edilecek

Meram Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada bu alanın dışında kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca; “Satış amacıyla getirilen hayvanların sevk belgeleri, kulak küpeleri ve pasaportlarının bulunması, dişi hayvanların, serbest veteriner hekimlerden alınmış damızlık değeri taşımadığına dair Veteriner Hekim Raporunu giriş esnasında görevlilere göstermeleri gerekmektedir.Kurban Satış Yerinde kontrol amacıyla 24 saat hizmet veren Veteriner Hekimler görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız kurban alırken kurbanlık hayvanları ücretsiz olarak, görevli veteriner hekimlere muayene yaptırabileceklerdir” denildi.

6 mahallede kurban kesimi yapılabilecek

Meram'da kurban kesim yeri olarak da 6 nokta belirlendi. Buna göre kesim yapılabilecek noktalar ise şöyle; Meram Belediyesi Kurban Satış Yeri, Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Arif Bilge Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı ve Gödene Mahallesi Toki Semt Pazarı.

Meram Belediyesinden kesimlerle ilgili yapılan açıklamada ise, “Bunların dışında halkımızın İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararına uygun olmayan yerlerde kurban kesimine müsaade edilmeyecektir” denildi. Satıcı ve alıcılara uyarılarında bulunduğu açıklamada ayrıca, “Vatandaşlarımızca kurbanlık hayvan alırken; kulak küpesi ve pasaportu bulunmayan, çok zayıf olan, gebe ya da yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış ve yaşları kurban olmaya uygun olmayan, tüyleri karışık olan, salya akıntısı bulunan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan ve kurbanlık vasfını taşımayan hayvanlara dikkat etmeleri tavsiye edilmektedir. Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Çomaklı Mahallesinde bulunan Meram Kurban Satış Alanına getirilen kurbanlıklardan bu özellikleri taşımayan ve kurbanlığa uygun olmayanların girişine halk sağlığını korumak adına asla müsaade etmeyecektir” ifadelerine yer verildi.