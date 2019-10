Meram'da mimari projeler artık dijital ortamda

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, mimari projeler konusunda artık dijital ortamda hizmet verecek.

Meram'da mimari projelerin ruhsat işlemleri ve arşivlenmeleri artık tamamen dijital ortamda Meram Belediyesi Elektronik Proje Kayıt ve Arşiv Sistemi (MEPKAS) uygulaması ile gerçekleştirilecek. Yeni sistem MEPKAS'ın birçok yönden büyük yararlar kazandıracağını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu sayede özellikle vatandaşların işlerinin hızlanacağına, her geçen gün artan dosya sayısı ve büyüklüğü sebebiyle ortaya çıkan karmaşıklığın ortadan kalkacağına işaret etti. Geçilen yeni uygulama ile Meram bölgesinin proje hizmetlerinde yepyeni bir dönemin başladığını belirten Başkan Kavuş, “Belediyemizin elektronik platforma geçişi sayesinde ruhsat verme, proje inceleme ve benzeri hizmetler çok daha kısa sürede ve çok daha hızlı yapılabilecek. Hizmet kalitesi artacak, vatandaşlarımızın bekleme ve işlem süreleri kısalacaktır. Ayrıca tüm hizmetlerin tamamen dijital ortamda yürütülmesi sayesinde, çevre dostu, kağıtsız bir çalışma ortamı sağlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı ve bir devlet politikası haline gelen ‘Sıfır Atık' projesine de destek verilmiş olacak. Arşivleme noktasında yaşanan sıkıntılar da tamamıyla son bulacak. Bir bina için yaklaşık 10 proje söz konusu. On yıllar boyunca yükselen on binlerce binaya sahip olan bir ilçe olduğumuz düşünüldüğünde arşivlemenin ne denli büyük bir sıkıntı olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır. İşte MEPKAS ile bu yükten de kurtulacağız.Ayrıca, klasik arşivlemede ‘yangın, kaybolma' gibi sık yaşanan güvenlik sıkıntılarının hiç birisi dijital ortamda yaşanmayacak” şeklinde konuştu.

‘Vatandaşımızın işini kolaylaştıracak, rahata kavuşturacak her projede olacağız'

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın projelerin dijital ortama geçirilmesinin birçok fayda sağlayacağının altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, “Göreve gelmeden önce biz vatandaşımıza bir söz verdik; Her yönüyle daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha güzel bir Meram sözü. Tüm bunlar için ilk şartın hizmetlerimizde vatandaşlarımıza hız ve kolaylık sağlamak olduğunu biliyoruz. İlçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın işini en hızlı ve en kolay şekilde çözmek bizim boynumuzun borcu. Çünkü belediyemiz, milletine hizmetkar olmayı, çıkabileceği en yüksek rütbe sayanların var olduğu bir kurumdur. İşte bu ve buna benzer çalışmalarla vatandaşımızın işini kolaylaştıracak, onları sıkıntıya düşürmeden hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu hizmetlerimiz daha başlangıç, hedefimiz için atmamız gereken daha çok adım var. Ama vatandaşımız merak etmesin belirli bir plan ve program dahilinde bu adımları hızlı bir şekilde atarak Meramlı hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek, bu ilçede yaşamanın ayrıcalığını onlara hissettireceğiz” ifadelerini kullandı.