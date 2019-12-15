Meram'da minik zabıtalar denetime çıktı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde minik zabıtalar, Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ile birlikte denetimlere çıktı.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini bu kez ilköğretim öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdi. Özel bir kolejin öğrencileri, yeni neslin bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Meram Belediyesince başlatılan uygulamada zabıta ekipleriyle birlikte market, üretim ve iş yerleri ile fırın denetimlerine katıldı. Öğrenciler, küçük yaşlarına rağmen raflarda bulunan gıda ürünlerinin raf ömürlerini ve son kullanma tarihlerini en ince ayrıntısına kadar denetledi. Akabinde bir pastaneye ve fırına giren ekipler, ekmeğin oluşumundan vitrine gelene kadar geçtiği evrelerde yer alan mekanın özellikle hijyen koşullarını kontrol etti. Zabıta ekipleri, en ufak bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmayan öğrencileri, toplum sağlığının önemi açısından göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı tebrik etti. Bir günlüğüne zabıta elbisesi giyip, keplerini takarak esnaf denetimi gerçekleştiren minik zabıtalar, esnaflar ve vatandaşlardan büyük takdir topladı.

“Bu bilgileri hayatlarının büyük kısmında kullanacaklar"

Meram Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, belediyenin sosyal sorumluluk alanındaki önemli uygulamalarından biri olan bu çalışmada, çocukların, sağlıkları konusunda dikkat etmeleri gereken noktaları uygulamalı olarak görmüş oldukları söylendi. Açıklamada, “Kontrollerde çocuklar marketleri ve üretim tesislerini denetlerlerken, aynı zamanda ürün satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda da bilgilendiler. Kendilerine rehberlik edecek bu bilgileri hayatlarının büyük kısmında kullanacaklar. Hem kendi sağlıklarını koruyacaklar hem de çevrelerine daha duyarlı birer birey olarak yetişecekler. Çalışmamız, hem öğretmenlerden, hem velilerden hem de esnafımızdan büyük takdir alıyor. Bu sebeple öğrencilerin hayata hazırlanmasında önemli bir adım olan bu tip denetimleri çocuklarımızla birlikte yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.