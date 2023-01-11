Meram'da öğretmenlere erasmus proje yazma eğitimi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) Projesi çerçevesinde ilçede görev yapan eğitimcilere yönelik başlatılan Erasmus+ Proje Yazma Eğitim Programı yeni eğitimcileri ağırladı.

Meram Belediyesi tarafından ‘Yeni Nesil Eğitim' sloganıyla hayata geçirilen MEGA çerçevesinde öğretmenlere yönelik başlatılan eğitim programları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Meram'da görev yapan eğitimcilere yönelik Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi Programı gerçekleştiriliyor. Meram Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve dört gün sürecek olan eğitim programına çok sayıda eğitimci katıldı.

Kısa bir süre önce doğmuş olmasına rağmen Meram Gelişim Akademisi'nin içeriğinin ve faaliyetlerinin hızla gelişerek yoluna devam ettiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitimcilere yönelik verilen Erasmus eğitimleri hakkında yaptığı açıklamada, “Meram Gelişim Akademisi MEGA günden güne çok daha zengin bir içeriğe sahip oluyor. Bu zenginlikten sadece Meram genelinde eğitim gören 75 bin çocuğumuz değil onların eğitimini üstlenmiş öğretmenlerimiz de nasibini alıyor. Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi Programı, eğitimcilerimiz için hayata geçen projelerden biri. Çocuklarımıza ve gençlerimize ufuk kazandıracak erasmus ile ilgili proje yazma eğitimlerimizin eğitimcilerimize önemli katkı sağladığını gördüğümüz için seminerlere devam ediyoruz. Talep geldiği sürece de sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.