Meram'da yapılan çalışmalar masaya yatırılıyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2021 değerlendirmesi ve 2022'nin planlamaları için ekibiyle yaptığı toplantılara start verdi.

Yılın sonuna doğru yaklaşılırken Konya'nın merkez Meram ilçesinde yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantıları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede ilk olarak Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerinin çalışmalarını masaya yatıran Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Yıl sonu gelmeden 2021 hizmet takvimimizin ve hedeflerimizin önüne geçtik. Ancak önümüzdeki iki aylık süreçte hem bu hedeflerin üstüne koyabileceklerimizi hem de önümüzdeki yıl planlarının temellerini atmak üzere toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2021 değerlendirmesi ve 2022'nin planlamaları için ekibiyle yaptığı toplantılara start verdi. Yıl içinde yapılan çalışmalarının değerlendirildiği ve önümüzdeki sürecin de planlamasının yapıldığı toplantılar Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri ile başladı.

“Yıl sonu gelmeden planlarımızın ve hedeflerimizin ötesinde hizmet ürettik”

Yapılan toplantılar hakkında yaptığı açıklamasında toplantıların yıl sonu gelmeden kendilerine bir değerlendirme fırsatı sunduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Yılı tamamlamamıza çok az bir zaman kaldı. Bu toplantılar sayesinde yıl başından önce kendimizi tartma fırsatı buluyoruz. Yıl başında belirlediğimiz hedeflerde ne durumdayız ölçmüş oluyoruz. Hızlandırmamız gereken noktalar varsa bunları kaçırmamak adına onları hızlandırıyor, kışa hazırlık planlamamızı yapıyor ve gelecek yılın planlamasının temellerini atıyoruz. Ancak, bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda gördük ki hedeflerimizin ve planlama takvimimizin çok önündeyiz. Yapacağız dediğimiz her şeyi yapmış üstüne bir o kadar daha çalışma eklemişiz. Tüm bunları gerçekleştirmemizde özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu toplantılarımız tüm birim müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımızla gerçekleştirecek ve her biriyle detaylı bir planlama ortaya koyacağız. Hemşehrilerimizin bizden çok fazla beklentisi var. Tüm bunları gerçekleştirebilmek adına Meram'a hizmette tek bir dakikamızı, tek bir saniyemizi dahi boşa harcayacak lüksümüz yok” şeklinde konuştu.