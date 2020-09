‘Meram'da Yaz' Fotoğraf Yarışmasında ödül sahipleri belirlendi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin ödüllü ‘Meram'da Yaz' fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 1 Eylül tarihinde son bulan ‘Meram'da Yaz Ödüllü Fotoğraf Yarışması'nda ödül sahipleri belli oldu. Jüri üyeliklerini Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Kuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi(NEÜ) Meram Meslek Yüksek Okulu Grafik-Tasarım Bölümü Başkanı Serpil Yakut, NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Tv Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Göngör ve Meram Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sinan Kabak'ın yaptığı yarışmada birinciliği Yüksel Açıkgöz'ün ‘Keyif' fotoğrafı aldı. Celal Gezici'nin ‘Cuma Namazı' fotoğrafı ikinci olurken üçüncülüğü de ‘Millet Bahçesi' fotoğrafı ile Levent Ateş aldı. Mehmet Soybelli, Ömerül Faruk Kiprik ve Hakan Gümüş'ün mansiyon ödülü aldığı yarışmada Mehmet Koru ve Levent Ateş iki fotoğrafları ile Hakan Gümüş, Bayram Kabadayı, Serkan Yayla, Selçuk Mükremin Kattaş, Muhammet Özen, Mustafa Kurtbaş, Levent Ateş ve Yüksel Açıkgöz de birer fotoğrafı ile sergileme ödülü almaya hak kazandı

“Meram için emek veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum”

4 mevsimi birbirinden güzel Meram'ın tüm güzelliklerini fotoğraf sanatçılarının objektifinden gözler önüne sermek amacıyla düzenlenen bu yarışmaların ‘yaz' bölümünü de tamamladıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram için yollara düşen, emek sarf eden, ter döken ve yarışmaya katılan tüm sanatçılara teşekkür etti. Meram'ın tarihi zenginliği, doğal güzellikleriyle yılın her günü ve günün her anı insanlara adeta görsel bir şölen sunduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Bu görselliği ve güzellikleri bir taraftan dünyaya anlatmak diğer taraftan da bir arşiv niteliğinde tarihe kayıt ve not olarak düşürebilmenin en güzel yolu fotoğraf sanatı. Biz Meram Belediyesi olarak bu sanatı ilçemiz için en doğru şekilde kullanabilmek için bu yarışmaları organize ediyoruz. Katılım sayıları ve gelen fotoğrafları gördükçe hedefimize ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.