Meram'da ‘yaz okulları' başlıyor

Konya'nın Meram ilçesinde gençlerin ve çocukların yaz tatillerinde hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri ‘Meram Yaz Okulları' başlıyor.

Meram'da yaz kursları başlıyor. Meramlı gençlerin ve çocukların dolu dolu bir yaz tatili geçirmeleri ve hem eğlenip hem öğrenmelerine olanak sağlayan ‘Meram Yaz Okulları' için geri sayım başladı. Kayıtların başladığı ve 14 Haziran tarihine kadar devam edeceği, Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde ki eğitimlerde, müzik ve değerler eğitimi, teknoloji tasarım, resim atölyesi, akıl zeka oyunları dersleri verilecek. 9-10 yaş grubunun öğleden önce, 11-13 yaş grubunun ise öğleden sonra alacağı derslere katılım tamamen ücretsiz. Yaz Okulu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 0 332 503 09 69 nolu telefona başvurabilirler. Meram'da yaz okullarının bir diğer adresi ise Küçük Kovanağzı Sosyal Tesisi olacak. Burada gerçekleştirilecek yaz okulları için kayıt tarihi 15 Haziran, kursların başlama tarihi ise yine 1 Temmuz. 7-12 yaş tüm çocuklar ve 12-17 yaş genç kızlar olmak üzere iki ayrı grupta gerçekleştirilecek kursta, genç kızlar için Kur'an-ı Kerim, Siyer İlmihal, Aşçılık Kursu, Amigurumi Bebek Bakımı dersleri, 7 - 12 yaş çocuklar için ise İslam Coğrafyası, İslam Bilim Adamları, Kur'an-ı Kerim, Siyer İlmihal, Akıl Zeka Oyunları dersleri verilecek.

İki farklı kurs içinde kayıtlar başladı

Meram Belediyesi Küçük Kovanağzı Sosyal Tesisinde gerçekleştirilecek Yaz Okullarının yanı sıra iki ayrı dalda kurs açılarak vatandaşlara hizmet verilecek. Bu kurslardan ilki Çinicilik Kursu. Salı ve Perşembe günleri verilecek derslerin kayıt tarihi 15 Haziran, kursun başlama tarihi ise 1 Temmuz. Diğer kurs ise sadece hanımlar için; ‘Giyim ve Mefruşat Eğitimi.' Kurs, 16 Eylül'de başlayacak ancak kayıtlar 30 Haziran'da tamamlanacak. Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, bu iki kurs için detaylı bilgi almak isteyenlerin ise 444 3 042 no'lu telefona başvurabilecekleri bildirildi.

“Yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen gençlerimizi ve çocuklarımızı bekliyoruz”

Yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen çocuklar ve gençleri Meram Yaz Okulları fırsatını değerlendirmeye davet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram her açıdan olduğu gibi sosyal belediyecilik ve eğitim hizmetleriyle farkını ortaya koyuyor. Klasik belediyecilik görevlerimizin yanında ilçemiz sınırları içinde eksikliği hissedilen hemen her alanda var olmaya, eksikleri tamamlamaya ve vatandaşımıza o yönden de hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu yıl startını vereceğimiz Yaz Spor Okullarının yanı sıra, 7-17 yaş aralığındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin, Kur'an-ı Kerim'den Siyer'e, ilmihal bilgilerinden İslam coğrafyasına, aşçılıktan akıl zeka oyunlarına kadar geniş bir yelpazede kendilerini yetiştirmelerini sağlamak amacıyla başlatacağımız ‘Yaz Kurslarıyla'da dolu dolu bir yaz tatili geçirmesini sağlayacağız. Bu noktada tüm velilerimizin hassasiyet göstereceklerine eminiz. Geleceğimizi teslim edeceğimiz çocukların her yönüyle iyi yetişmiş olması bizim en önemli vazifemizdir. Bu sebeple tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi bu kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.