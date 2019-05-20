Meram'da ‘yaz spor okulu' için ön kayıtları başlıyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ‘Yaz Spor Okulları'nın ön kayıtları 22 Mayıs günü başlıyor.

Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek, 6-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin spor yaparak yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayacak ‘Meram Yaz Spor Okulları' için ön kayıtlar 22 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. meram.bel.tr ve merambelediyespor.com adreslerinden yapılabilecek olan ön kayıtlar, 26 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek. Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, okçuluk, tenis, judo, yüzme, jimnastik, kick boks ve tekvandonun yer aldığı 11 ayrı branşta iki ayrı grup halinde verilecek dersler, 1 Temmuz 2019 - 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1. grup; Salı - Perşembe, 2. Grup ise; Çarşamba ve Cuma günleri derslere iştirak edecekler. Spor okullarına kayıt yaptıran öğrencilerden 100 TL kayıt ücreti, servis imkanından yararlanmak isteyenlerden de 100 TL servis ücreti alınacak. Ücretler 2 ayın tamamı için geçerli olup ödemeler nakit ve kredi kartı ile yapılabilecek.

Meram Belediyesinin 5 tesisi yaz spor okulu için ayrıldı

Amaçlarının arkadaşlığı, dostluğu, rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlayıp; topluma kişilik sahibi, sağlıklı, dinamik gençler kazandırmak olduğunu belirten Başkan Kavuş, çocukların ve gençlerin sportif anlamda ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak kendi alanlarında geleceğin şampiyon ve rekortmenlerini çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Bugüne kadar yetenekli gençlerin Meram Belediyespor çatısı altında Türkiye, Avrupa ve Dünya derecesi kazandıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Dersler, Meram Belediyesinin 5 ayrı tesisinde gerçekleştirilecek. Muhammed Yürükuslu, Nazmiye Muslu, Rabia, Osman Gazi ve Meram Millet Bahçesinde bulunan tesislerimizde sporcularımıza hijyenik şartlarda, teknik donanıma sahip alanlarda eğitim verilecektir. Derslerimiz, branşlarında profesyonel antrenörlerimizin eşliğinde yapılacaktır. Tüm Meramlı çocuklarımızı ve gençlerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Daha mutlu insanlar ve daha güzel bir gelecek adına atılmış en güzel adım oldu”

Gençlerimizin spor sayesinde kendisini ve yeteneklerini tanıyarak geliştireceklerinin altını çizen Başkan Kavuş, “Spor büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden, hem de kişiliğin oluşması ve ruh sağlığı bakımından gerekli ve vazgeçilmezdir. Çocuk açısından spor, fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal açıdan da önemlidir. Çocuk spor yoluyla, çevresini tanır, iletişim kurar, kendine olan öz güveni artar, toplum içerisindeki sahip olduğu yerini sağlamlaştırır. Erken yaşlardan itibaren spora başlanmasının bireysel ve toplumsal gelişmede sağladığı yararlar bilimsel bir gerçektir. Çağımızın vebası gibi her yanı saran obezite ve dijital bağımlılıklardan kurtulmanın yöntemlerinden biri de çocuklarımıza hareket kazandırmaktır. Bunların yanı sıra şampiyonlar çok küçük yaşlardan itibaren kendini geliştirenler arasından çıkmaktadır. Tüm bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda belediyemiz tarafından başlatılan ‘Yaz Spor Okulları'nın önemi tam anlamıyla ortaya çıkıyor. Çocuklarımızın yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerinin yanı sıra daha mutlu insanlar ve daha güzel bir gelecek adına gerçekleştirilmiş önemli bir projedir. Meram'a ve gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.