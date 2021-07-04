Meram'da Yunus Emre'nin fikirleri resimleştirilecek

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) ortaklaşa düzenlediği Yunus Emre'den Resim Yarışması'nda başvurular sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede 2021 yılı, ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan edilmişti. Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin 700. ölüm yıl dönümü kapsamında Meram Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin işbirliğiyle Yunus Emre'den Resim Yarışması düzenleniyor. Yarışma ile birlikte üniversite öğrencilerinin Yunus Emre'nin fikirlerini resim diliyle yorumlaması amaçlanırken ülke genelinde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim alan tüm öğrenciler katılım için başvuru yapabilecek.

Yarışmanın kazananlarına para ödülü verilecek

Yunus Emre'den Resim Yarışması'nda birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük ödülü ise 3 bin TL olarak belirlendi. Yine 3 adet mansiyon ödülü için 2 bin TL ve 3 adet başarı ödülü için ise bin 500 TL verilecek. 5 Kasım 2021 tarihine kadar katılımcılar eserlerini teslim edecekken sonuçlar 12 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak. Yarışma sonucu elde edilen resimler 25 Kasım 2021 tarihinde sergilenecek. Başvuru yapmak isteyenler detaylı bilgiye www.erbakan.edu.tr adresinden ulaşabilecek.