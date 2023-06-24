Meram'daki hayvan satış alanında kurban hareketliliği

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi'nin Çomaklı Mahallesi'nde bulunan kurban pazarında satışlar başladı.

Meram Belediyesi'nin önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurbanlık satış yeri olarak belirlediği Çomaklı Mahallesi Kurbanlık Pazar Alanı'nda satışlar başladı. Kurbanlık taşıyan araçlar Meram Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilerek alana alınırken, veteriner ekipleri de satış için getirilen hayvanları küpe ve pasaport kontrolleri sonrası sağlık kontrolünden geçiriyor. Meram Belediyesi, ilçe genelinde Çomaklı Kurban Pazarı ve Kesimhanesi, Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, Kovanağzı Semt Pazarı, Gödene TOKİ Semt Pazarı ve Harmancık Kapalı Semt Pazarı olmak üzere 7 ayrı noktayı kurbanlık kesim yeri olarak belirledi. Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu noktalarda en sağlıklı şekilde kurbanlarını kesebilecek.

Meram Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 23 Haziran Cuma günü başlayan kurbanlık satışları için belirlenen alanın dışında kurbanlık hayvan satışına ve kesimine izin verilmeyeceği belirtilerek, “Vatandaşlarımızın kurban ibadetini sağlıklı ve gönül rahatlığı ile yerine getirebilmeleri adına tüm önlemler alınmıştır. Bu çerçevede esnaflarımızın, satış için getirdikleri hayvanların sevk belgeleri, kulak küpeleri ve pasaportlarının bulunması, dişi hayvanların, serbest veteriner hekimlerden alınmış damızlık değeri taşımadığına dair Veteriner Hekim Raporu'nu giriş esnasında görevlilere göstermeleri gerekmektedir. Veteriner hekimlerimiz, Çomaklı Mahallesi'nde bulunan kurban satış yerinde kontrol için 24 saat boyunca hizmete devam edecek. Vatandaşlarımız alışverişlerinde kurbanlık hayvanları ücretsiz olarak, görevli veteriner hekimlere muayene yaptırabileceklerdir” denildi.