Meram'ın başarılı öğrencilerine Bursa ve Çanakkale gezisi ödülü

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yıl boyunca Meram Gelişim Akademisi çerçevesinde düzenlediği yarışmalarda başarı elde eden öğrencileri ve başarıda pay sahibi olan öğretmenlerini Bursa ve Çanakkale gezileri ile ödüllendirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca MEGA Projesi çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere sözünü verdiği Çanakkale ve Bursa gezileri gerçekleştirildi. Öğrenciler, kendilerine eşlik eden öğretmenleriyle birlikte her iki şehrin tarihi mekanlarını gezme fırsatı buldu. İki günlük gezi programı Bursa'nın tarihi Cumalıkızık köyü ile başladı. Burada tarihi ve doğayı keşfeden öğrenciler ve öğretmenler daha sonra Bursa'da Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı Emir Sultan ile devletin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin Türbeleri'ni ve Ulucami'yi ziyaret etti. Gezinin ikinci gününde 1915 Çanakkale Köprüsü'nden Çanakkale Destanı'nın yazıldığı Gelibolu yarımadasına geçen öğrenciler burada, Conkbayırı, 57. Piyade Şehitliği, Şehitler Abidesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Rumeli Mecidiye Tabyası, Kilitbahir, Yahya Çavuş Şehitliği ve Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan Çanakkale 1915 Hilali Ahmer Hastane Müzesi'ni ziyaret ettiler. Rehberlerden burada yaşanan destan hakkında bilgi alan öğretmen ve öğrenciler hem duygu dolu anlar yaşadı hem de unutamayacakları anılar biriktirdi.

“İmkan ve fırsat oldukça büyük yararı olan bu gezileri sürdüreceğiz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öğrencilere tarih bilinci aşılamak amacıyla düzenledikleri gezi programı hakkında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “MEGA Projesi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz yarışmalarda şevklerini ve motivasyonlarını artırmak amacıyla öğrencilerimize bir söz vermiştim. Okullar kapanır kapanmaz bu sözümüzü yerine getirerek çocuklarımızı Bursa ve Çanakkale'de adeta tarih tünelinden geçirdik. Çocuklarımıza, bu iki güzide şehrimizde bulunan tarihi ve kültürel yerlerini gezdirdik. Başarılı öğrencilerimiz, bir taraftan ödül diğer taraftan da yeni keşifler yaşamanın ve tarihi kentleri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşarken bizler de maddi ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere anlatma, tarihi değerlerimizi ve kültür mirasımızı onlara aktarmanın sevincini yaşadık. Büyük yararı olduğunu düşündüğümüz bu gezileri fırsat ve imkan buldukça sürdürmeye devam edeceğiz.”