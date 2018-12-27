Meram'ın kapalı pazar yerleri vatandaşa konforlu alışveriş imkanı sunuyor

Konya'nın merkez Meram ilçesinde hizmete giren kapalı pazar yerleri Meramlılara konforlu alışveriş imkanı sunuyor.

Alışveriş ve yaşam kalitesini arttırmak ve vatandaşlara daha konforlu bir alışveriş imkanı sunmak için Meram Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ilçedeki semt pazarları vatandaşlara ve pazarcılara alışverişlerinde büyük kolaylık sağladı. Göreve geldikleri günden bu yana, özellikle kış mevsiminde şiddetli soğuklar, kar yağışları ve keskin rüzgarlar nedeniyle zor şartlar altında alışveriş yapmak durumunda kalan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan Kapalı Pazar Alanlarının sayısını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu amaçla Meram'da üçü hizmete girmiş 4 kapalı pazar yerini saha ile buluşturduklarını belirtti. Alışveriş kültürünün önemli bir parçası olan pazarların kapatılarak daha uygun şartlarda hizmet verebilmeleri ve pazarcı esnafı ile vatandaşların rahatlıkla alışverişlerini yapabilmelerinin sağlandığını ifade eden Başkan Fatma Toru, “Göreve geldiğimiz güne kadar Meram'da sadece iki kapalı pazar yeri vardı. Görevi devraldığımız günden bu yana 4 kapalı yazar yeri projemizi saha ile buluşturduk. Kovanağzı Kapalı Pazar Yerimiz 2 yıldır hizmet veriyor. Kaşınhanı'ndaki yerimiz hizmetine devam ediyor. Gödene Pazar Alanının açılışını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik. Harmancık'ta bulunan projemiz ise 2019 yılında hizmet vermeye başlayacak” dedi.

“Kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyarak konforlu alışverişin yolu açıldı”

Kapalı Pazar alanları hakkında bilgi veren Başkan Fatma Toru, “Gödene Kapalı Pazar Alanı projesinde Selçuklu mimarisi esas alındı. İçerisinde idari kısmından karakoluna, tuvaletten mescide kadar her ayrıntının düşünüldüğü bir alan oluşturduk. Yaklaşık 8 bin 200 metrekare arsa ve 3 bin 850 metrekarelik inşaat alanına sahip projemize Gödene'nin fazlasıyla ihtiyacı vardı. Çünkü, Konya'nın hakim rüzgarlarından ve iklim şartlarından belki de en fazla etkilenen bölgelerinin başında geliyor burası. Bu proje ile pazarcı esnafımızı ve Gödenelileri bu kötü iklim koşulların etkilerinden korumuş olduk. Kovanağzı Kapalı Pazar Yerinin projesinde de Selçuklu mimarisini esas aldık. 8 bin 700 metrekarelik bir alanda yer alan, 4 bin 700 metrekare kapalı alana sahip kapalı pazar alanı, hemşehrilerimizin büyük bir ihtiyacını karşıladı. Kaşınhanı Mahallemiz, Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor. Bu anlamda orada hareketli bir pazar var. Kaşınhanı Mahallemizde tarımla uğraşanların ve bölge sakinlerinin daha rahat alışveriş yapabilmeleri için kapalı pazar yeri çalışmamızı tamamladık. 5 bin 580 metrekarelik arsa üzerine oturan ve 2 bin 800 metrekarelik inşaat alanına sahip kapalı pazar yeri, idari birim, zabıta birimi, bay ve bayan mescit ve tuvaletlerden oluşuyor. Harmancık Mahallesinde, daha önce pazar alanı olarak kullanılan alanda, farklı sosyal donatıların yer alacağı tesisin inşaatı ise devam ediyor. Lalebahçe, Gülbahçe ve Harmancık'ta ikamet eden vatandaşların ihtiyacı olan, kapalı pazar yeri, emekliler lokali, kapalı halı saha, zabıta karakolu, ve işyerlerinin yer alacağı tesisin 2019 yılı içinde tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermesi hedefleniyor. Bu tesisimiz ise, Hatıp yolu üzerinde 7 bin 600 metrekare arsa üzerine gerçekleştiriliyor. Kapalı pazar yeri, emekliler için lokali, kapalı halı sahası, zabıta karakolu ve ticari üniteleriyle birlikte toplamda 5 bin 000 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip olan kompleksin yapımı hızla devam ediyor” şeklinde konuştu.