Meram'ın önceliklerini vatandaş belirleyecek

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, vatandaşların taleplerini ve hizmetlerde önceliklerini belirlemek üzere kamuoyu araştırma çalışması başlattı.

‘Gönül Belediyeciliği' seferberliği kapsamında önemli bir çalışmaya imza atan Meram Belediyesi, ‘Hizmet Ölçüm Araştırması' başlığı altında hizmetlerini, vatandaşın memnuniyetini ve beklentilerini kamuoyu araştırmasıyla ölçmek için bir çalışma başlattı. Belediye sınırları içinde bulunan 69 mahallenin tamamında yaklaşık 10 bin kişi ile yapılacak olan anketlerde vatandaşlara, mahallelerinde acil olarak çözülmesini bekledikleri sorunları ve yatırımlarda ki beklentilerini ve öncelikli talepleri sorulacak. Ankette vatandaşlara yöneltilecek olan ‘mahallelerin en önemli gördüğünüz ve en öncelikli 5 ihtiyacı/problemi nedir? Sorusu ile hizmetlerin yol haritası belirlenirken, ‘belediyeyi yetersiz ya da eksik bulduğunuz hizmetleri nedir? Sorusu ile de eksiklerin tamamlanması planlanıyor. Ankette vatandaşlar ayrıca Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a mesajlarını da iletebilecek.

“Katılımcı ve birlikte yönetim için her platformu en iyi şekilde değerlendiriyoruz”

Hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşları yönetime dahil etmek amacıyla böyle bir ankete gereksinim duyulduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Biz bu yüce milletin bir evladı ve bizatihi kendisiyiz. Milletimizin 31 Mart Yerel Seçimlerinde bize verdiği görevi ve sorumluluğu yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. İşte bu sorumluluğun ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ‘Gönül Belediyeciliği' seferberliğinin bir gereği olarak vatandaşımıza dokunacak her aracı ve her argümanı en iyi şekilde kullanmaya talibiz. İşte bu nedenle seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi Meram'ın sorunlarında önceliklerini vatandaşlarımız bu kamuoyu araştırması ile kendileri belirleyecek. Biz de kendimizi bir bakıma test etmiş olacağız. Yol haritamızı belirleyecek, eksiklerimizi saptayacağız. Katılımcı ve birlikte yönetim anlayışımızın bir tezahürü olan bu çalışma bizim için, Meram'a ve Meramlılara en kısa sürede ve en hızlı bir şekilde dokunabilmenin yollarından biri olacak” diye konuştu. Başkan Kavuş ayrıca, kamuoyu araştırmasında esas amaçlarının gelirlerin kıt, ihtiyaçların sınırsız olduğu bir dünyada kaynakları en iyi şekilde kulanabilme adına talep ve ihtiyaçları öncelik sıralamasına tabi tutarak, acil ve önemli olanları en önce çözüme kavuşturmak olduğunu belirterek “Yol haritamızı plan ve projelerimizi bu araştırmanın sonuçlarına göre şekillendireceğiz” dedi.

“Bu anket milletin sesine kulak verme anlamı taşıyor”

Göreve gelirken ‘Çözüm odaklı' bir çalışma sergileyeceklerinin altını sıklıkla çizdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, bu araştırmanın Meram'ın hedeflerine ulaşmada önemli kilometre taşlarından biri olacağını kaydetti. Görevi devraldığı ilk andan itibaren aşkla, şevkle, adaletle, akılla ve istişare ile çalışma gayretinde olduklarını söyleyen Başkan Kavuş, “Daha yaşanabilir bir Meram'a katkı vermek isteyen, ‘Bu yolda bende varım' diyen kim varsa fikri bizim için çok değerli. Vatandaşımızın fikirleri bizim yolumuzu aydınlatacak. Biz tevazumuzla yükseleceğiz. Her adımımızda amacımız milletimizin yüreğinde yer edinmek olacaktır. Biz milletimizle birlikte varız. Şunun bilincindeyiz ki; ‘Halkın desteği yanımızda olduğu sürece güçlüyüz'. Bu araştırma ile milletimizin sesine kulak vererek belediyemizde yeniden yapılanmanın ilk adımlarını attık. Bu tüm çalışmalarımızın başlangıç noktası olacak. Halkın ve Hakk'ın nazarında başarılı çalışmalara ve projelere imza atmış ve milletimizin hayır dualarını alan bir başkan olmak en büyük duamdır. Çalışmamız Meram ve Meram halkına hayırlı, mübarek olsun” diye konuştu.