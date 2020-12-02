İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Başkan Altay'ı ziyaret etti

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. İmam Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Filistin'i ve Kudüs'ün durumunu istişare ettiklerini belirterek, “Türkiye hükümetinin ve halkının verdiği mücadele ile o güzel günleri de göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.


Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Altay ise, “Kudüs'ün daha iyi günlerini de Rabbim bizlere göstersin inşallah.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.