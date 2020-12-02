Mescid-i Aksa İmam Hatibi Başkan Altay'ı ziyaret etti

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. İmam Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Filistin'i ve Kudüs'ün durumunu istişare ettiklerini belirterek, “Türkiye hükümetinin ve halkının verdiği mücadele ile o güzel günleri de göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Altay ise, “Kudüs'ün daha iyi günlerini de Rabbim bizlere göstersin inşallah.” dedi.