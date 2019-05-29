METEM Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde yıl sonu sergisi açıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde METEM Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen sergi düzenlenen törenle açıldı.

METEM Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde, yıl sonu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve metal, ağaç, elektronik ev eşyaları ve el işçiliğinden oluşan sergi, düzenlenen törenle açıldı. Yaklaşık 320 öğrencinin yıl boyunca el emekleriyle hazırladıkları ürünlerin gösterildiği serginin açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kestikten sonra sergide gezerek, tanıtılan aletler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sergide açılış konuşmasını gerçekleştiren METEM Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Çöp, “Mesleki ve teknik eğitimin dışa açılma ve uluslar arası rekabet gücünü artırma çabası içinde olan ülkemiz ekonomisi için nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması bakımından hayati önem taşıyor. Mesleki Teknik Orta Öğretim öğrencilerimize ortak genel kültür vererek yüksek öğretime, mesleğe,hayat ve iş alanlarına hazırlamayı amaçlayan okullarımızda, yine Çalışma Bakanlığımızla Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan proje ile okullarımızda tüm alan ve konularıyla programlar yansıtılmıştır. 2018 yılından itibaren çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır” ifadelerini kullandı.