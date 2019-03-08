Metin Kıratlı NEÜ'de öğrencilerle buluştu

NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşide konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın Konya'nın medarı iftarı olduğunu söyleyerek, kendilerini kırmayıp Necmettin Erbakan Üniversitesine teşrif ettikleri için teşekkür etti. Moderatörlüğünü NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak'ın yaptığı programda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı soru cevap şeklinde öğrencilerin merak ettiklerini cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının işleyişiyle ilgili bilgiler verdikten sonra öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kıratlı, bulundukları konuma çok çalışarak ve sebat ederek geldiklerini söyledi. Kıratlı, “Bizim insanımız her şeyin en iyisine layık. Bunun için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Bizlerden geçiyor artık ancak siz gençler, bu işlerin sürükleyici gücü olacaksınız. Eğer işinizi severseniz hiç yorulmazsınız. Dersinizi severseniz size asla yük olmaz. Yeter ki siz yaptığınız işi gerçekten sevin, bu sayede çok başarılı olursunuz” şeklinde konuştu.

“İlim neredeyse bizim onu aramamız lazım”

İslamiyet'le birlikte beşeri ve modern bilimlerde çok fazla gelişme kaydedildiğini belirten Kıratlı, “Batı'da insanlar, en küçük rahatsızlıklarından dolayı ölürken bizim Endülüs'teki büyüklerimiz onları ameliyat ediyor, sağlıklarına kavuşturuyorlardı. Birçok alanda öncüydük. Biz siyasi ve ekonomik anlamdaki duraklama devirlerinde, eğitime değil günü kurtaracak şeylere yöneldik. İlimden ve bilimden uzaklaştık. Batılılar ise bizim kaldığımız yerden devam ettiler. Geçmişimizde çok iyi sosyologlar, astronomlar, matematikçiler var diye geçmişe takılırsak gelişemeyiz. Şu anda ilim neredeyse bizim onu aramamız lazım” ifadelerini kullandı.

Sadece ders çalışarak öğrencilerin kendilerini geliştiremeyeceğini belirten Kıratlı, zamanı planlamanın önemine vurgu yaptı. Liyakat meselesine de değinen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, bir şeyi hak etmek gerektiğinin altını çizerek kişinin en büyük referansının kendisi olduğunu kaydetti.

Soru cevap bölümünün ardından NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu tarafından, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'ya Fahri Doktora Payesi tevcih edildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Konya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek katılan ve katkı sunan herkese teşekkür etti.