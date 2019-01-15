Metin Şahin: “Tekvandoda başarı çıtasını yükseltiyoruz”

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, başarı çıtasının her geçen gün arttığını belirterek, "Türkiye Tekvando Federasyonu 2018 yılını çok başarılı bir şekilde kapattı. Uluslararası arenada 167'si altın, 136'sı gümüş ve 261'i bronz olmak üzere 564 madalya kazandık” dedi.

Federasyon Başkanı Metin Şahin, Konya'da bugün başlayan ve 25 Ocak'ta sona erecek Gençler ve Büyükler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 2 bin sporcunun mücadele edeceğini bildirdi. Şahin, söz konusu şampiyonadan çıkacak sporcuların dünyanın en büyük turnuvalarından biri olan “Turkish Open”a katılacağına işaret etti.

Şahin, Konya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında Tekvando Federasyonu olarak başarılarından söz ederek, “Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Ali Şahin, yılın teknik direktörü, İrem Yaman ise yılın en iyi kadın sporcusu seçildi. Rusya'nın Kazan kentinde geçen yıl mayıs ayında düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda milli takımımız 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile genel klasmanda ikinci sırayı alırken kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Birleşik Arap Emirliklerinin Fujairah kentinde geçen yıl kasım ayında düzenlenen Dünya Takımlar Tekvando Şampiyonası'nda karışık takımımız Dünya 2'incisi olarak önemli bir başarı elde etti. Tunus'un Hammamet kentinde nisan ayında düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda ise milli takım sporcularımız 1 altın ve 3 gümüş madalya elde etti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı yakından ilgilendiren ve yıl boyunca devam eden Grand Prix ve Grand Slam müsabakalarında ise sporcularımız 4 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalyanın sahibi oldu. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda 7'si altın 16 madalya ile takım halinde Avrupa Şampiyonu olduk” dedi.

"Tokyo Olimpiyatları için önemli avantaj"

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadınlarda 4 sporcu ile tam takım katılma yolunda önemli bir avantaja sahip olduklarını ifade eden Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “Nur Tatar Askari, Nafia Kuş, Rukiye Yıldırım, Zeliha Ağrıs, İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün isimlerinden 4'ü doğrudan 2020'ye katılma yolunda mücadele ediyorlar. Erkek sporcularımızdan da kıta elemesi ile 2 sporcumuzu Tokyo'ya götürmeyi hedefliyoruz. Paralimpik oyunlar için de çalışmalar sürüyor ve 6 kotadan 3 veya 4'ünü elde etmek amaçlanıyor” diye konuştu.

Şahin, Tekvando Federasyonu'nun lisanslı sporcu sayısının son 1 yılda yüzde 10'un üzerinde artarak 450 bini geçtiğini ve bu alanda futbol ile satrancın ardından 3'üncü sırada bulunduğu sözlerine ekledi.

Türk Milli Takım sporcularından Avrupa Tekvando Şampiyonu İrem Yaman ise geçen yıl takım halinde güzel başarılar elde ettiklerini belirterek, “İyi bir takımız ve çok çalışıyoruz. Üst üste madalyalar almak için gayret ediyoruz. Asıl önemli olan 2020 olimpiyatlarından çok fazla madalyayla dönmek istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. 1 arkadaşımızın bile temsil etmesi, ülke adına büyük başarı” şeklinde konuştu.

Toplantıda, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Tekvando Milli Takım Antrenörü Ali Şahin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ve Milli Takım sporcuları hazır bulundu.