Metin Töke: “Tıp Bayramını, bayram tadında karşılamaya hasret kaldık"

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle açıklama yayınlayan Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, mesleki sorunlar nedeniyle sağlık çalışanlarının bayramı, bayram tadında karşılamaya hasret kaldığını belirtti. Bugün mobbing ve şiddetten en fazla mağdur olanların sağlık çalışanları olduğunu savunan Töke, “Her 30 dakikada bir sağlık çalışanın şiddete uğradığı, doktorların kafasına kaldırım taşları atıldığı, hastanelerin basıldığı ve şiddetin cinayete dönüşmeye başladığı bir çalışma ortamı mevcuttur. Bazı düzenlemeler ile önlemler alınmak istenmişse de bunların yetersiz olduğu ortadadır. Bu nedenle acil bir şekilde sağlıkta şiddete istisnasız tutuklu yargılama gelmeli, sağlık kurum ve kuruluşları sıfır toleranslı alan ilan edilerek burada işlenen suçların ertelenmesi veya paraya dönüştürülmesine son verilmeli ve şiddet uygulayanlara acil haller dışında belli bir süre paralı sağlık hizmeti uygulaması hayata geçirilmelidir. Bir başka bela olan mobbingin önüne geçilmelidir. Özellikle idarecilerin yaptıkları baskılara bir son verilmelidir. Bu konuda yapılacak en doğru iş de kamuda ehliyet ve liyakate dayalı, adaleti esas alan bir yönetim sistemi oluşturmaktır” dedi.

Metin Töke, aşırı iş yükünün sağlık çalışanlarının çalışma, aile ve sosyal hayatlarını zorlaştıran bir diğer sorun olduğunu, bu konuda planlı bir istihdam politikasına ihtiyaç olduğunun altını çizerek, sözleşmeli istihdamına son verilip tüm sağlık çalışanlarının kadrolu personel olarak çalıştırılmasını talep etti.

“Yıpran payı yeniden değerlendirilmeli”

Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Töke, bir önceki 14 Mart'tan bugüne temel sorunlardan sadece yıpranma payı için küçük bir adım atıldığını dile getirerek, “Fiilen 9 yıla 1 yıl, geriye dönük çalışmanın dahil olmadığı ve tüm çalışanları kapsamayan bir yıpranma payı hayata geçmiştir. Beklentilerin çok uzağında kalan yıpranma payının çalışanlara bir faydası olması için mutlaka yeniden değerlendirilmesi şarttır. Döner sermayeler sıfırlanmıştır. Tüm çalışanları döner sermaye mücadelemize katkı vermeye çağırıyoruz. Bunun yanı sıra 3600 ek gösterge, ek zam gibi temel ekonomik beklentilerimize de hala bir yanıt verilmiş değildir. Bu beklentilerimiz lütuf değil, bir haktır. Ülkemizde sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 920 bin çalışanın sorunları ve talepleri için bu 14 Mart'ta somut adımlar ve yasal düzenlemeler görmek istemekteyiz. Çalışanlar sorunlar yumağı içerisinde bırakılmamalı. Hamaset dolu sözlerle 14 Mart geçiştirilmemelidir. Biz icraat istiyoruz. Sağlık çalışanları ağız tadıyla güzel bayramlara merhaba desin diyoruz” diye konuştu.