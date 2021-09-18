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Metruk binada göçük: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde metruk binada meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde metruk binada meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.


Olay, Gülbahçe Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S'ye ait metruk binaya gelen oğlu Burak S. ve arkadaşı içeriden kendisine lazım olan tahta parçasını almak istedi. Bu sırada evde göçük meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri göçük altında kalan Burak S'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında Burak S. sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burak S. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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