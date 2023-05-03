MEVKA Finansman desteğine KOBİ'lerden yoğun ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TR-52 Karaman-Konya Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından imalat sanayinde üretimin ve genç istihdamının artırılması amacıyla KOBİ'lere yönelik olarak 50 milyon TL bütçe ile ilan edilen Finansman Desteği Teklif Çağrısı'nın başvuru süreçleri tamamlandı.

MEVKA 2023 Yılı Finansman Desteği Teklif Çağrısı çerçevesinde Karaman-Konya Bölgesi'nde yer alan uygun proje sahipleri tarafından sunulan projelerden başarılı bulunanların ajans tarafından değerlendirilerek kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. İlan ettikleri proje teklif çağrısı başvuru süreçleri hakkında açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, “Ajans olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar sorumluluk alanımızda yer alan Karaman-Konya bölgemizin rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması amacıyla yürüttüğümüz çeşitli destek mekanizmaları ile bugüne kadar bölgemize güncel rakamlarla 1,45 milyar TL kaynak aktararak eş finansmanlarla birlikte 2,7 milyar TL yatırımı harekete geçirmiş durumdayız. Ajansımız tarafından son olarak KOBİ'lere yönelik olarak bölgemizde imalat sanayinde üretimin ve genç istihdamının artırılması amacıyla ilan edilen 2023 Yılı Finansman Desteği Teklif Çağrısının başvuru süreci tamamlanmış durumda. Söz konusu teklif çağrısı çerçevesinde bölgemizde yer alan uygun proje sahipleri tarafından savunma, havacılık ve silah-mühimmat alanında inovatif teknoloji transferi içeren uygulamaların gerçekleştirilmesi ile genç istihdamının artırılması önceliğinde 2 proje, yüksek ve orta-yüksek ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılması önceliğinde 72 proje, Karaman ilindeki orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılması önceliğinde 22 proje, Konya merkez ilçeler haricindeki ilçelerde orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılması önceliğinde 15 proje olmak üzere toplamda 111 proje başvurusu gerçekleştirildi" dedi.

"250 milyon TL tutarında bir yatırımın harekete geçirilmesi hedeflerimiz arasında"

Bostancı, "Ajans olarak bugüne kadar ilan ettiğimiz mali destek programlarımızda olduğu gibi bu teklif çağrımıza da ilgili konularda proje fikri olan pek çok kurum ve kuruluş proje başvurusunda bulundu. İlan ettiğimiz finansman desteği programı ile bölgemizde 250 milyon TL tutarında bir yatırımın harekete geçirilmesi de hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Proje teklif çağrımız çerçevesinde başvurularını aldığımız ve değerlendirme aşaması devam eden projelerin amaç ve hedeflerine baktığımızda bölgemizin ihtiyaç duyduğu üretim ve genç istihdamına yönelik son derece nitelikli projeler olduğunu görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda bölgemizde yer alan tüm paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda ilan ettiğimiz bu programımız çerçevesinde ajansımıza sunulan bütün projeler bizim için çok kıymetli. Şu an değerlendirme süreci devam etmekte olup, bu süreci kısa zamanda sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Yapılan değerlendirmelerin ardından sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte hayata geçirilmeye başlanacak olan bu projelerin, bölgemizin sorunlarına çözüm üretmesi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle ajansımıza proje sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, ajansımızın desteği ile hayata geçirilecek projelerin bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.