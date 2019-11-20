“Mevlana Öğretileri ve Şiirleri” paneli yapıldı

Selçuk Üniversitesi Müze binası konferans salonunda gerçekleşen programa; Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, “Yeni bir program daha düzenlemekten dolayı mutluluk duyuyorum. Bizlerden, maddi, manevi desteğini esirgemeyen Selçuk Üniversitesi yönetimine ve misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Panelin hayırlara vesile olmasın diliyorum” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “İlim ve irfan sahibi gençler yetiştirmeye çalışan beraber olmaktan onur duyduğumuz değerli akademisyenlerimiz, istiklalimizin ve istikbaliminiz teminatı gördüğümüz ve sevgisini içimizde bir anıt gibi yükselttiğimiz sevgili öğrenciler, hepinizi şahsım ve temsil ettiğim kurum adına saygıyla, sevgiyle, Hazreti Mevlana'nın engin hoşgörüsüyle muhabbetiyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Böyle bir toplantıda bizleri tebessümle bir araya getiren Rabbimize hamd ediyorum. Toplantının organizasyonunu sağlayan Mevlana Araştırmaları Enstitüsü'nde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine bir Mevlana Araştırmalar Enstitüsü'nün faaliyetiyle yüz yüze kalmaktan dolayı da onur duyuyoruz. ‘Düşman vatanın bağrına dayamış hançerini yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini' sesiyle ayağa kalkabilen elimizi uzatınca bize koşarak gelen dostlarla beraber olmaktan son derece mutluyuz. Var olan katılımlarından dolayı değerli misafirlerimize onların sunacakları evrensel değerleri dinleyebilmek için gelen sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şaban Çalış'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde; Fahim Akhtar “Mevlana Rumi'nin Şiirlerinden Alıntıları”, Anwar Zaheer, “Mevlana Rumi'nin Mesajı”, Delhi Üniversitesinden Prof. Mohammad Kazım “Mevlana Rumi'nin Bazı Önemli Urdu Tercümanları”, Imtiyaz Gorakhpuri “Rumi'nin Şiir Bilgisi” konularını anlattı.

Protokol tarafından konuşmacılarına katılım belgesi takdim edildi.