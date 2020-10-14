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Mevsimlik tarım işçilerine maske ve dezenfektan

Konya’nın Çeltik ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerine maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Konya'nın Çeltik ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerine maske ve dezenfektan dağıtıldı.


Çeltik İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran'ın daha önce mevsimlik tarım işçilerini ziyaretinde tarım işçileri, maske ve dezenfektan talep etti. Kaymakam Vuran'ın talimatıyla hazırlanan maske ve dezenfektanlar ilçe jandarma ve polis ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçilerine dağıtıldı. Ekipler Covid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirmelerde de bulunarak kurallara uyulmasının önemini anlattı.

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