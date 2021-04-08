İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meyve yüklü kamyonet takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Ayrancı Ereğli karayolu üzeri Böğecik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. idaresindeki 51 DL 503 Plakalı meyve yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol üzerine devrildi. Kazada kamyonet sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyonetteki sebzeler karayoluna saçıldı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.