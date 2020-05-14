Mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe uyarısı

Konya'da 31 ilçeye bağlı 752 mahallede bulunan bin 614 mezarlıkta temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarına devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle gerekli önlemleri alarak vatandaşların güven içerisinde mezarlıkları ziyaret etmeleri için çalışıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, il sınırlarında bulunan bütün mezarlıklarda düzenli olarak temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları yaptıklarını belirterek, bayram öncesi de bu çalışmaların yoğun olarak sürdüğünü ifade etti. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle mezarlıklarda gerekli önlemler alınarak görevli personele gerekli bilgi ve malzemelerin verildiğini belirten Başkan Altay, “Görevli personelimiz iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlıklarımız sokağa çıkma kısıtlaması olan günler dışında ziyarete açık. Hemşehrilerimiz genel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilir. Hemşehrilerimizden istirhamımız; bazı bölgelerde bir gelenek olan toplu mezarlık ziyaretlerinde de sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleridir. Bu süreç atlatılıncaya kadar hükümetimizin aldığı tedbirlere uyarak her alanda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterelim. Normalleşme sürecine girildi, bu sıkıntıları da en kısa zamanda atlatacağız inşallah” dedi.