MHP İl Başkanı Murat Çiçek: “30 Ağustos ruhu halen canlıdır”

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle ülkemizin geleceğini şekillendirdiğini belirtti. Çiçek açıklamasını şöyle sürdürdü; “Toprakları işgal edilen, her cepheden saldırı altında olan, binlerce şehit vermiş, yokluk çeken bir milletin evlatları bekası için gözünü kırpmadan işgalci Yunan askerine direnmiş ve bozguna uğratarak tarihi bir ders vermiştir. 30 Ağustos ruhu milletimizde halen canlıdır. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen bütün oyunlara karşı bu ruhla dimdik ayaktayız. Atalarımızdan miras kalan her karış toprağı son nefesimize kadar korumak, şanlı Türk bayrağımızın ülkemizin en ücra köşesinde dalgalanmasını sağlamak görevimizdir. Sınırlarımız boyunca kimse farklı hesaplar peşinde olmamalı. Yeri gelince Türk Devleti bütün hesapları bozmasını bilir. Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Atatürk başta olmak üzere milleti için canını feda eden şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.”