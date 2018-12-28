MHP Konya Milletvekili Esin Kara: “Vergi ödemenin kul hakkı ve milli ödev olduğu küçük yaşta aşılanmalı”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, vergi ödemenin kul hakkı ve milli ödev olduğu şuurunun küçük yaşta aşılanması gerektiğini söyleyerek, “Bizleri yasadan değil Allah'tan korktuğu için vergisini düzenli ödeyen nesiller ve milli şuur kurtaracaktır” dedi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülürken partisi adına söz alarak konuştu.

Geçen hafta 12 günlük yoğun bir çalışma programından sonra 2019 yılı Bütçe Kanununu onayladıklarını, bütçenin gelir kalemlerinin en önemli unsurunun yüzde 86 oranla 756 milyar 495 milyon TL'yle vergilerden oluştuğunu kaydeden Kara, “Vergi sorunu ülkemizin yıllardan beri süregelen önemli sorunlarındandır. Vergideki dağılımın adil seviyeye getirilmesi, vergi toplayamama sorunlarına ve kayıt dışı ekonomiye uygun düzenlemeler yapılması temennimizdir. Bütçemizde vergi harcaması tahminlerine bakacak olursak vergi istisnası, muafiyeti ve indirimleri nedeniyle vazgeçtiğimiz gelir, neredeyse bütçe açığımızın 2 katıdır. Ciddi bir vergi toplayamama sorunumuz bulunmaktadır” dedi.

Vergi toplama ve yapılandırmayla ilgili yasalar hazırlanırken serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin de görüşlerinin alınarak mükellef ve idare arasında ortak yolun bulunabileceğine değinen Kara, vergi vermenin önemini vurgulayarak, “Önemli olan, vergi ödemenin kul hakkı ve milli ödev olduğu şuurunun vatandaşlarımıza küçük yaşta aşılanmasıdır. Bu noktada bizleri, cebine giren vergiden kaçırdığı rakamın helalliğini sorgulayan, kul hakkı gözeterek gelir ve giderlerini hesaplayan, yasadan değil Allah'tan korktuğu için vergisini düzenli ödeyen nesiller ve millî şuur kurtaracaktır” diye konuştu.

Esin Kara, mükellefleri rahatlatarak piyasayı eski canlı haline getirmek için gerekli tedbirlerin alınıp, sosyal güvenlik primlerinin ötelenmesi ve daha önce ‘can suyu' adı altında verilen teşviklerin yeniden gündeme getirilmesini sözlerine ekledi.