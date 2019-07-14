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MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay: “15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, 15 Temmuz tarihinin bir kahramanlık destanı olarak tarihte yer alacağını söyledi.


15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince gerçekleştirilen darbe girişiminin 3. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, Türk Milletinin tarihi kahramanlıklarına bir yenisini eklediği gibi içerdeki ve dışardaki hainlere Türkiye Cumhuriyeti Devletinde dış kaynaklı operasyonların başarılı olamayacağını öğrettiğini dile getirdi.


MHP'li İbrahim Ay açıklamasını şöyle sürdürdü; “15 Temmuz'dan sonra yapılmaya çalışılan ekonomik operasyonlara karşı Türk Milletinin feraseti ile karşı karşıya kalanlar emellerine ulaşamamışlardır. Her hain girişimde olduğu gibi milletimiz küllerinden yeniden doğmuştur. Tüm şer odakları el ovuşturup ülkemizin çöküşünü heyecanla beklerken Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin darbe girişimin ilk dakikalarında Cumhurbaşkanımıza, devletimize, hükümetimize desteklerini bildirip girişimi sonlandırma çaba ve gayretlerinden dolayı Türk Milleti olarak ayrıca müteşekkiriz. Unutulmamalıdır ki hain her zaman haindir ve haine gereken ceza verilmeli, tehditlere boyun eğilmemelidir. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.”

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