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MHP'li İbrahim Ay: "Türk Milleti, milli birlikten yana olacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, Türk Milletinin her zaman milli birlikten yana olacağını ve oyunları bozacağını söyledi.


MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay yaptığı açıklamada, Türk Milletine hasımlık duyanların her fırsatta Cumhur İttifakını hedefine alarak son günlerini yaşayan terör örgütü PKK ve uzantısı HDP ile Selahattin Demirtaş'ı kurtarma operasyonuyla görevlendirildiğini ifade etti. Türk Milletinin oyunları bozacağını kaydeden İbrahim Ay şunları söyledi; "15 Temmuz sonrasında Türk Milletinin ittifakı 'Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyen, kimlere hizmet ettiği ortaya çıkınca hırçınlaşan sözde muhalefetin HDP sevdası başarılı olamayacak, AK Partisiz, MHP'siz yönetim rüyası gerçekleşmeyecektir. Türk Milleti her zaman milli birlikten yana olacak, oyunları bozacaktır. MHP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bizlere öğrettiği 'ilkeli siyaset' 'önce ülkem ve milletim' ilkesinden ayrılmadan, vatan, bayrak, ezan diyen herkesle omuz omuza olup birlikte yol yürüyecek, sözde muhalefet ve zehirli salyalarını akıtan oyuncaklarına ilkeli siyasetimizle Türk Milleti cevabını verecektir."

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