MHP'li Kalaycı'dan Konya protokolüne ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, İl Başkanı Murat Çiçek, MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz ve Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ile Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'ü de makamlarında ziyaret etti. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Seyit Ali Büyük'e de hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.