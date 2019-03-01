İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP'li Kalaycı'dan Konya protokolüne ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, beraberindeki heyetle birlikte protokole ziyaretlerde bulundu.


MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, İl Başkanı Murat Çiçek, MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz ve Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ile Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'ü de makamlarında ziyaret etti. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Seyit Ali Büyük'e de hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.