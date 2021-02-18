MHP'li Mustafa Kalaycı: “Dileğimiz, Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağının dikilmesi”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Dileğimiz, Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağının dikilmesi, terör elebaşlarının mağaralarına gömülmesidir. İnşallah, o günler de yakındır” dedi.

MHP Konya İl Başkanlığı tarafından bir otelde ilçe başkanları istişare toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Gara'da şehit olanların ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi. PKK terör örgütünü ve yanında saf tutanları lanetlediğini ifade eden Kalaycı, “Terörle mücadele kararlı bir şekilde devam ettirilmektedir. Kahraman güvenlik güçlerimiz destan yazmaktadır. Pençe, Kıran, Kapan, Yıldırım ve Eren operasyonları ile girilemez denilen yerlere girilmiştir. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoru girişimi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatlarıyla bertaraf edilmiştir. Türkiye, Irak'ın kuzeyine yaptığı Gara harekatıyla bir kez daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya göstermiştir. Dileğimiz, Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağının dikilmesi, terör elebaşlarının mağaralarına gömülmesidir. İnşallah, o günler de yakındır” dedi.

“Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak koridor sayesinde Turan yolunun karadan kapısı açılmaktadır”

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetildiği 2,5 yılı aşan süre zarfında birçok alanda tarihi adımlar atarak başarılar elde ettiğini anlatan Kalaycı, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması yakın tarihimizin en önemli gelişmesidir. Hamdolsun, 86 yıl sonra zincirler kırılmış, Ayasofya Müslüman gönüllerle buluşturulmuştur. 46 yıl kapalı kalan Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından açılmıştır. Azerbaycan, 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgali altında bulunan öz topraklarını Türkiye'nin de açık desteğiyle işgalden kurtarmıştır. Ne mutlu bize ki, Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak koridor sayesinde Türk dünyasının, Turan yolunun karadan kapısı açılmaktadır. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirmiştir. Keşfedilen 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi, ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze güç katacak, vatandaşlarımızın refahına da yansıyacaktır” diye konuştu.

“Türkiye, küresel düzeyde etkili bir aktör durumuna gelmiştir”

Türkiye'nin tehditlere aldırmadan mavi vatanında da egemenlik haklarını ve milli çıkarlarını korumak için etkin bir politika yürüttüğünü anlatan Kalaycı, şunları söyledi:

“Bölgesel ve küresel ölçekte her alanda uluslararası hukuka uygun, meşru ve milli politikalarla bekamıza, güvenliğimize, egemenlik haklarımıza ve tarihi mirasımıza sahip çıkılmaktadır. Türkiye çok yönlü ve insani dış politika anlayışı ile bölgesel gelişmelerin belirleyicisi, küresel düzeyde etkili bir aktör durumuna gelmiştir. Türkiye, bu dönemde dünya çapında devasa projelere de imza atmış, kısa zamanda yapılan havalimanları, şehir hastaneleri, acil durum hastaneleri, otoyollar, köprüler, tüneller, bölünmüş yollar, barajlar gibi yatırımları gerçekleştirmiştir. Milli teknoloji hamlesinin çıktıları alınmakta olup, başta savunma sanayi olmak üzere imalat sanayi, otomotiv, makine, enerji, yazılım, ilaç ve tıbbi malzeme gibi birçok alanda yerli ve milli üretim artmaktadır. Milli helikopter motorumuz, İHA'lar, SİHA'lar, gemiler, zırhlı araçlar ve silahlar gururumuz olmuştur.”

“Türkiye artık uzayı hedeflemiş, 2023'de Ay'a ayak basmak için kolları sıvamıştır”

Türkiye'nin otomobilini üretecek fabrikanın temellerinin atıldığını kaydeden Kalaycı, “TOGG milletimizin beğenisini kazanmıştır. Yerli yoğun bakım solunum cihazımız kısa süre içinde üretilmiş, ihraç edilmektedir. Teknoparklarda genç girişimcilerimiz dünya çapında başarılar elde etmektedir. Türkiye artık uzayı hedeflemiş, 2023'de Ay'a ayak basmak için kolları sıvamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin aradığı ve ihtiyaç duyduğu tarihi bir yönetim reformu olarak devrededir. Yeni sistemin kökleşmesi için gereken ve planlanan reformların birbirine eklemlenerek gerçekleştirilmesi Türkiye'nin hızına hız katacaktır” şeklinde konuştu.