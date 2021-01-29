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Mıcır taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara-Aksaray yeni yol yapımına mıcır taşıyan Osman Y. (52) idaresindeki 28 K 5218 plakalı tır, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Tırın dorsesindeki mıcırlar yola saçılırken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, mıcırların temizlenmesi ve tırın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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