Millet Bahçesi Konyalılarla buluşmak için gün sayıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, arsasını Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği, TOKİ tarafından şehre kazandırılacak Konya Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Altay, “Millet Bahçemiz Konyalılarla buluşmak için gün sayıyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski stadyum alanında yapımı tamamlanmak üzere olan Millet Bahçesi inşaatını inceledi. Konya Millet Bahçesi'ni en kısa sürede Konyalılarla buluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, çalışmalarda artık sona gelindiğini ifade etti. Şehirlere nefes aldıracak yeni yaşam alanları olan millet bahçelerinin büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınlarına atılmış çok önemli imzalardan biri olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Konya Millet Bahçemiz de Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden biri olacak. Artık Konyalı hemşehrilerimizle buluşmak için gün sayıyor. Bu vizyonu ülkemize ve şehrimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Arsa tahsisini Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı, TOKİ tarafından şehre kazandırılacak Konya Millet Bahçesi'nin 45 bin metrekarelik bölümünün yeşil alandan oluşacağını kaydeden Uğur İbrahim Altay, “Millet bahçemiz; yürüyüş yolları, basketbol sahaları, tenis kortları, kafeteryası, restoranı ve Millet Kütüphanesiyle Konya'mız için önemli bir kazanım olacak. Her yaştan insanımız burada hem spor yapacak hem dinlenecek hem de hoşça vakit geçirecek” diye konuştu.