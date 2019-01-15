Millet Kıraathanesi her yaştan Konyalıyı buluşturuyor

Öğrenen Kıraathaneler ismiyle gerçekleştirilen etkinliklerde uzmanlar tarafından kıraathaneye gelen vatandaşlara söyleşiler ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Kültürpark'taki Dede Bahçesi Millet Kıraathanesinde “Öğrenen Kıraathaneler” programları düzenliyor. Konya'nın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkı yapacak kıraathanede toplumun tüm kesimlerine yönelik gerçekleştirilen programlarda, çeşitli konu başlıklarında uzmanlar tarafından söyleşiler, seminerler ve sanatsal anlamda uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor. Ocak ayı etkinlikleri kapsamında ilk olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Ahmet Türe ‘Ressamların Performansı' isimli uygulamalı etkinlikle vatandaşlarla buluştu. Diğer etkinlikte ise, KOSGEB'ten KOBİ uzmanı İlhan Kurt ‘Girişimciliği Geliştirme Destek Programı' alanında vatandaşları bilgilendirdi.

Öğrenen Kıraathaneler etkinlikleri kapsamında Ocak ayı içerisinde; ‘Günümüzde Sağlıklı Beslenme', ‘Anadolu Müziğinde Türküler', ‘İnovasyon ve Girişimcilik Fırsatları', ‘Kaligrafi Sanatçılarının Performansı', ‘Beden Dili Eğitimi', ‘Seramik Performansı', ‘Ebru Sanatçılarının Performansı' ve ‘Günümüzde Anne Baba Olmak' konu başlıklarında etkinlikler gerçekleştirilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Dede Bahçesi Millet Kıraathanesinde 5 binin üzerinde kitap bulunuyor. Kıraathanede çocuklar kitap okuyup ödevlerini yaparken; gençler ve emekliler de bir araya gelerek sohbet etme imkanı buluyor.