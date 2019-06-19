Millet Kıraathanesi kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Öğrenen Kıraathaneler” sloganıyla gerçekleştirilen kültür-sanat etkinlikleri haziran ayında devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Dede Bahçesi Millet Kıraathanesinde eski ve yeni kıraathane kültürünün ele alındığı Kıraathaneler ve Bezmi Muhabbet konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Uz, kıraathane kültürünün geçmiş ve günümüzdeki önemine değindi. Osmanlı döneminde kahvehanelerin zararlarının kıraathanelerle çözüme kavuşturduğunu belirten Uz, kıraathaneleri kişilerin vaktini değerlendireceği, faydalanacağı yerler haline getirilmesi için Millet Kıraathanelerinin önemli olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi, Haziran ayı etkinlikleri kapsamında ilk olarak İsmail Yılmaz'ın “Alemlere Rahmet En Mükemmel Örnek Peygamber Efendimiz” konulu söyleşini ev sahipliği yaptı. Ömer Faruk Gün tarafından “Hayat Nedir?” konulu söyleşi de haziran ayı etkinlikleri kapsamında Dede Bahçesi Millet Kıraathanesinde gerçekleştirilecek